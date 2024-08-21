陳佩琪涉違法兼差 北市聯醫待司法偵查結果再議

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（中央社記者陳昱婷台北21日電）台北市立聯合醫院醫師陳佩琪自承疑涉公務員違法兼差，聯醫今天請她說明後表示，因目前掌握資料尚不足以認定陳佩琪有經營商業，所以待未來司法偵查結果再議。

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪為具公務員身分的聯合醫院醫師，她在9日坦承用兒子名字開公司，遭外界質疑違反公務員服務法「公務員不得經營商業」相關規定。

儘管陳佩琪10日澄清，公司還沒開始運作，「我算是有犯意，但未有犯行」，但聯醫已接獲檢舉，並在今天舉行考績委員會，請陳佩琪說明。

陳佩琪中午12時許抵達聯醫院本部，約1個小時後步出大樓，對於媒體詢問開會結果、是否有懲處等皆未有回應，快步坐上計程車離去。

台北市立聯合醫院副總院長黃遵誠傍晚透過新聞稿表示，有關陳佩琪疑似違法兼職行為，因為刑事訴訟法第156條第2項規定「被告或共犯之自白，不得作為有罪判決之唯一證據」，考量目前掌握資料尚不足以認定陳佩琪有經營商業，所以待未來司法偵查結果再議。

此外，陳佩琪13日出門上班前被媒體堵訪時，疑似打電話請同事代為使用醫事人員卡。黃遵誠對此表示，當天上午確實有護理人員為了協助開診前準備，先以陳佩琪的醫事卡進入診間醫令系統，已加強內部宣導，並針對陳佩琪未自行保管及使用醫事卡的個人行為予以告誡，並列入考績參考。（編輯：方沛清）1130821