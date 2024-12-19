推動永續環保 北市新校舍以黃金級綠建築為基本

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（中央社記者陳昱婷台北19日電）台北市持續推動高齡校舍改建，為讓環保觀念向下扎根，同時替地球盡一份心力，教育局今天宣布，包含正規劃及興建的30座校舍在內，新校舍要求至少取得黃金級綠建築標章。

台北市內湖國小孝悌樓新建及舊校舍拆除工程在今年完工，成為台北市首座鑽石級綠建築國小校舍。台北市教育局長湯志民今天帶領媒體開箱孝悌樓，替「台北好學」系列活動揭開序幕。

內湖國小校長朱怡珊介紹，孝悌樓不僅保留老樹、種植喬木，綠化面積大，還採用透水鋪面設計，增加基地保水及防洪功能，同時透過格子狀外牆設計降低日曬、減少空調使用，建造時也採用大量再生環保建材，並將舊校舍拆除土方送往台北港利用，達到廢棄物減量。

湯志民說，孝悌樓除了在各項指標取得佳績，還增設屋頂太陽能光電系統，並將所有綠建築設備及設計理念融入課程，深化綠能教育，讓整個校園成為一個「大教具」。

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他指出，台北市每年將編列至少新台幣40億元預算用於校舍改建，包含正在推動的30座校舍在內，未來每座新校舍都要取得至少黃金級綠建築標章，雖然建材費用會貴一些，但能給予學生更明亮、更舒適、更好的學習環境，一定值得。

教育局表示，包含內湖國小在內，共有15處學校及社教場館參與「台北好學」系列活動，所有場次自25日起開放報名導覽，邀請所有民眾走入平常無法進入的動物園後場、實驗教育機構、技術教學中心等，探索台北市的教育創新與成果，啟發新的學習可能。（編輯：方沛清）1131219