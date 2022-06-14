柯以柔訴請離婚二審判准 郭宗坤須賠40萬

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（中央社記者劉世怡台北14日電）藝人柯以柔訴請與先生郭宗坤離婚，二審今天審酌郭男不同居、未照顧家庭又與女員工曖昧往來，踐踏柯女當初對婚姻幸福生活盼望，受有精神上痛苦，判准離婚，郭男須賠40萬元。

二審台灣高等法院新聞資料指出，柯以柔提告主張，她和郭宗坤在民國100年6月18日結婚，婚後育有3名子女，但郭男婚後與餐廳女員工發展婚外情，違背配偶忠誠義務，使她受到重大打擊，精神痛苦不堪，郭男為可歸責一方，郭的行為使婚姻關係發生重大破綻，她訴請裁判離婚並求償。

一審判准離婚、郭男須賠償柯女新台幣40萬元。郭男不服提起上訴，二審由台灣高等法院審理。二審期間，柯女在某次活動曾受訪表示，她深知官司急不得，心情保持平靜，和郭男在不影響子女課業、好好溝通下，「就像法官說的，當合作的父母」。

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二審今天審酌，柯女婚後才知悉郭的真正學歷，並對郭男長期持續吹噓浮誇言行非常不苟同，已達難以溝通相處程度，且她考慮郭男財務狀況惡劣，而與她母親合力購置新屋以供全家共同居住，但郭男揚言獨居，經柯女多次邀約共住新屋，郭男仍無正當理由拒絕而未同居，明顯未善盡與配偶協力照顧家庭義務與責任。

二審指出，郭男與女員工出雙入對，過從甚密，踐踏柯女當初對婚姻幸福美滿生活的想望，兩造婚姻破綻發生都可歸責於郭男，柯女請求離婚應予准許，她因婚姻破裂而受有精神上痛苦，為無過失的一方，郭男須賠償她40萬元。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1110614