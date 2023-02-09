陳昇買一送一力挺麥覺明 打造「山椒魚」雙主題曲[影]

導演麥覺明（右）的紀錄片新作「山椒魚來了」，除了歌手伍佰力挺擔綱旁白，更邀到20年好友陳昇（左）「買一送一」打造2首主題曲。（大麥影像傳播工作室提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年2月9日

（中央社記者葉冠吟台北9日電）以行腳節目「MIT台灣誌」獲得數不清金鐘獎的製作人麥覺明，推出全新紀錄片「山椒魚來了」，除了歌手伍佰力挺擔綱旁白，更邀到20年好友陳昇「買一送一」打造2首主題曲。

導演麥覺明透過片商分享，本來只打算和陳昇邀約1首歌，但和對方聊完電影、故事後，陳昇竟主動提出要寫2首歌，告訴他：「因為山椒魚從遙遠北方來到台灣，和我的專輯『他鄉』都有日久他鄉成故鄉的故事內容，尤其是牠住在山的那一邊、氣溫寒冷的地方，有很多想像。」

影片來源：MIT台灣誌 官方頻道【麥TV】

陳昇更感性表示，專輯「他鄉」主題同時也講友情、老朋友，他從「MIT台灣誌」認識麥覺明至今20年，「和老麥初相識他就帶我上玉山，雖然那一趟有夠辛苦，但確定這個朋友是一輩子的，MORNI（魔鯢）的靈感是他給我的。」

陳昇補充，第一首「小辮子」來自聽麥覺明聊山椒魚，就想到有尾巴的青蛙，或尾巴綁著一條小辮子的小清新，由於麥覺明提及希望像「風箏」的曲風一樣，他寫著寫著就成了情歌；片尾曲MORNI，則取自山椒魚的別名「台灣小鯢」，因為牠是古生物、存活到現在，聽起來很魔幻，「魔鯢、魔鯢，又唱成了Good Morni」，並透露對電影中同時存在著生命的誕生、發現，以及殞落的印象深刻。

「山椒魚來了」10日將於全台41家戲院上映，目前已有逾70場戲院包場，預售票房突破新台幣150萬元。（編輯：陳仁華）1120209