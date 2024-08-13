李程彬當公益大使回饋家鄉 盼大眾關注植物人照護

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（中央社記者洪素津台北13日電）演員李程彬擔任創世基金會斗六院的公益大使，號召民眾關注植物人照護議題，守護雲林偏鄉植物人，在雲林出生的他說：「我希望能有機會回饋家鄉，我感到心裡面暖暖的。」

李程彬透露，有親友也有照顧植物人的情況，所以每次看到創世基金會的發票募款箱，都會把手上的發票全數捐出，平時也會關注流浪動物及社會弱勢族群等議題並捐款。他還曾呼籲粉絲不要為了他花錢、買禮物，如果真的有餘力，就拿去幫助需要幫助的人。

李程彬說，這次有幸擔任大使，除了能了解到更多相關議題與知識，也希望能靠自己微薄的力量，讓更多民眾關注偏鄉植物人及偏鄉弱勢家庭議題。

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李程彬說，定時定額的捐款可以幫助到更多需要幫助的人，長期照護所需耗材經費非常龐大，每個月固定小額捐款，可以減輕他們的負擔，「讓我們一起把愛傳下去」。

創世基金會斗六院表示，雲林的資源相較下比較貧瘠，海線偏鄉有許多弱勢植物人家庭生活困苦，需要大家的幫助，「李程彬在口湖長大，盼能與家鄉連結做公益，幫助弱勢植物人的需要被看見，盼能透過他的正向影響力，為無法開口的植物人發聲。」（編輯：張雅淨）1130813