武漢肺炎防疫 各國隔離地點一次看

香港立法會旅遊界功能界別議員姚思榮向政府提議說，迪士尼度假飯店是完美的隔離場所候選地點。（檔案照片／中新社提供）

（中央社倫敦6日綜合外電報導）2019新型冠狀病毒疫情快速擴散，全球努力防疫，各國政府為了隔離疑似帶原者，正考慮一些不尋常的地點，或改造偏遠建築，甚至送往島嶼。

中國湖北省武漢市最先傳出這種致命病毒，目前中國本土有超過3萬人確診，並有636人死亡。

在武漢封城且疑似病例擴散到義大利、印度等國的情況下，路透社歸納全球8種用來隔離的場地：

●香港迪士尼樂園（Disneyland）

香港立法會旅遊界功能界別議員姚思榮向政府提議說，迪士尼度假飯店是完美的隔離場所候選地點。

由於武漢肺炎疫情延燒，迪士尼主題樂園已經對外關閉，園內3間飯店有大量空房。姚思榮表示，這個地方足夠偏遠，能讓香港保持安全。

●澳洲聖誕島 （Christmas Island）

澳洲領土聖誕島位在印度洋，距離本土1500公里，將成為數百名澳洲人撤出疫區後的隔離所。

這座島曾用來留置尋求庇護者，目前有一個坦米爾族（Tamil）家庭住在這裡，澳洲政府想把他們遣送到斯里蘭卡。

澳洲領土聖誕島位在印度洋，距離本土1500公里，將成為數百名澳洲人撤出疫區後的隔離所。（圖取自澳洲聖誕島觀光網頁christmas.net.au）

●郵輪（Cruise Ships）

停泊橫濱的郵輪「鑽石公主號」上約有3700名乘客在隔離中，目前船上累計確診61例。

這是亞洲2艘遭隔離郵輪的其中之一，船上乘客自行在艙內隔離，食物配送速度緩慢。

停泊橫濱的郵輪「鑽石公主號」上約有3700名乘客在隔離中，目前船上累計確診61例。（共同社提供）

●訓練中心 （Training Centres）

數百名從武漢撤離的南韓人被送往訓練中心隔離，訓練中心一般供公務員使用。當地民眾為此感到非常憤怒，擔心地點不夠偏遠。

法國南部艾克斯市（Aix-en-Provence）一處消防員訓練中心也在考慮名單中，市長辦公室表示，訓練中心的周遭環境形成天然隔離空間，還有一個小型機場。

●公共住宅（Public Housing）

在香港，閒置的暉明邨公共住宅區原本在候選名單內，但民眾擔心這個新建不久的區域距離學校和其他住宅太過接近，引發示威行動。

當地人用磚頭和瓦礫擋住道路，戴上口罩的抗議群眾打碎窗戶，並在鎮暴警察抵達前，用汽油彈引燃建築大廳。

●軍事基地（Military Bases）

許多國家建議把可能帶原的民眾暫時安置在軍事基地，這些基地通常位置偏遠、方便管理、安全性高，且營房寬敞。

美國國防部已表示會提供4處軍事設施，巴西、印尼和越南也主動提供幾處軍事基地。

●療養院 （Sanatorium）

俄羅斯以軍機從武漢撤離僑民，送到西伯利亞秋門市（Tyumen）一處隔離療養院，其中有2例確診新冠病毒病例。

這處臨時住所用圍籬圍起，並裝有監視攝影機看守，還有軍隊巡邏確保安全。

●山林 （Mountains）

印度從武漢撤離645人後，將他們安置在首都外圍由軍隊管理的兩座山區隔離中心，他們將在這裡待上兩週。

印度人口數量位居全球第2，僅次於中國，目前通報3起確診病例，已宣布進入「災難狀態」。（譯者：黃靖貽/核稿：曾依璇）1090207