世衛顧問警告 武漢肺炎恐感染全球2/3人口

（中央社波士頓13日綜合外電報導）武漢肺炎病例在中國暴增，專攻傳染病學的世界衛生組織（WHO）顧問隆吉尼（Ira Longini）警告，情況恐會進一步惡化，全球2/3人口都可能感染。

美國媒體報導，隆吉尼追蹤中國病毒傳染力研究，他的估計意味著最終可能有數十億人感染。目前官方統計有6萬多例。

倘若俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒到那種程度，將顯示中國嚴格遏阻措施效果有限，包括封城。世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）先前肯定中國的因應作為，讓各國有時間為防疫做準備。

隆吉尼表示，隔離或許會減緩疫情蔓延，但病毒有機會在中國和境外傳播發威。中國擴大診斷方式後，今天確診病例增加近1萬5000例。

隆吉尼的模型是根據感染者通常傳給2到3人的資料。他說，缺乏快速檢測且部分人士感染程度相對輕，也讓人難以追蹤病毒的傳播情況。

隆吉尼表示，即便有辦法讓傳染力減半，全球仍有大約1/3人口可能被感染。

這位佛羅里達大學傳染病統計量化中心（Center for Statistics and Quantitative Infectious Diseases）共同主任在日內瓦世衛總部的訪問中說：「除非傳染力改變，監控和遏阻才能非常有效。隔離患者和接觸者沒辦法擋下這種病毒。」

他不是唯一一個警告疫情可能嚴重蔓延的專家。倫敦帝國學院研究人員佛格森（Neil Ferguson）也估計，中國可能每天多達5萬人感染。香港大學公衛教授梁卓偉也曾表示，如果不加以控制，全球將近2/3的人都可能感染。（譯者：盧映孜/核稿：陳政一）1090214