鑽石公主號淪為海上武漢 群聚感染疫情一覽

曾搭載過香港確診武漢肺炎乘客的鑽石公主號停泊在日本橫濱港外海隔離檢疫14天，船上約500名乘客19日陸續下船。（共同社提供）

（中央社東京19日綜合外電報導）曾搭載過香港確診武漢肺炎乘客的鑽石公主號停泊在日本橫濱港外海隔離檢疫14天，船上約500名乘客今天陸續下船，但與採檢呈陽性者同房的乘員，必須留在船上更長一段時間。

嘉年華集團（Carnival Corp）旗下的鑽石公主號遊輪，載著3771名乘客與船員航向日本前，因為有一名男性乘客在香港下船後確診感染武漢肺炎，全船自2月3日起遭隔離於橫濱外海，迄今已有542人確診，成了中國境外最大的群聚感染處。

以下是鑽石公主號的疫情發展時間表。

● 2月3日

－1月載過一名確診武漢肺炎香港乘客的鑽石公主號3日晚間返抵日本橫濱港，停泊在大黑碼頭外海，傳出遊輪上有數人發燒，日本厚生勞動省檢疫官將上船對全體乘員進行檢疫。

● 2月5日

－鑽石公主號確認船上有10名旅客感染武漢肺炎，導致其他旅客至少得在船上待14天無法下船，遊輪預計6日靠橫濱港大黑碼頭，進行食物及生活用品等物資補給作業。

鑽石公主號至19日已有542個武漢肺炎確診病例。（中央社製圖）

● 2月6日

－鑽石公主號再有10人確診感染武漢肺炎，全船已有20人感染，包括一名60多歲的台灣女性。

● 2月7日

－鑽石公主號再添41例確診感染武漢肺炎，全船累計確診達61例。

● 2月8日

－鑽石公主號再添3例確診，累計武漢肺炎確診人數達64例。

● 2月9日

－鑽石公主號又新增6例武漢肺炎確診個案，目前已知至少70人確診。

● 2月10日

－鑽石公主號傳出又新增約60人感染，加上之前已確診的70人，船上群聚感染人數總計已達約130人。

● 2月11日

－鑽石公主號船上有22名台灣人，其中有人寫信向總統蔡英文求救。外交部表示，已與所有台人取得聯繫，並積極與日方各單位協調，提供必要協助。

鑽石公主號上一名台灣籍男乘客透過媒體轉達他所寫的信，希望總統蔡英文能協助他們脫困。（讀者提供）中央社記者楊明珠東京傳真 109年2月10日

● 2月12日

－鑽石公主號再添39名乘客確診病例，全船累計已有174人確診感染武漢肺炎。另外，日本一名男性檢疫官曾登上鑽石公主號負責量測旅客體溫，全程戴口罩及手套，11日確診感染武漢肺炎。

● 2月13日

－日本厚生勞動省表示，鑽石公主號又新增44個確診案例，包括43名旅客及1名船組員；44人中有29人是日本人，船上總計已達218例。

● 2月14日

－日本政府已讓鑽石公主號上檢查為武漢肺炎陰性、80歲以上且本身患有疾病等部分高齡旅客下船，送往埼玉縣稅務大學校安置等待觀察期結束。

－日本神奈川縣一名30多歲地方政府男性職員，本月10日協助鑽石公主號上確診武漢肺炎患者送醫，有戴護目鏡及口罩，14日確診感染武漢肺炎。

－外交部表示，擔心鑽石公主號上有武漢肺炎感染擴大風險，已經跟日方表明希望把國人接回，而日方研議當中。

● 2月15日

－日本厚生勞動省表示，鑽石公主號又新增67名確診病例。截至15日船上旅客與船組員已有285人確診。另外，陰性旅客預計19日後可依序下船。

－美國駐日本大使館宣布，美國計劃從鑽石公主號撤離公民。撤離者在抵達美國後，仍需接受兩週的進一步隔離。

－加拿大政府宣布，將派專機接回鑽石公主號上的加拿大乘客，這些乘客返國經評估後將送往安大略省康沃爾市再防疫隔離14天。

● 2月16日

－香港保安局表示，特區政府正在安排包機，待鑽石公主號上接受檢疫的香港居民獲准離船登岸後，接載他們返港，毋須支付費用；抵港後會安排入住檢疫中心14天。

－鑽石公主號已有355人確診，逼近船上總人數約3700人的10%。16日新增的70例病例中，有38人沒有出現症狀。

－搭乘遊輪鑽石公主號的一對台灣父子先後感染武漢肺炎，繼85歲的父親因確診在14日下船入院就醫之後，兒子16日也被告知已確診感染。

－南韓與義大利當局表示，將把鑽石公主號郵輪上的公民撤回國內。

● 2月17日

－日本厚生勞動省公布鑽石公主號新一波504人病毒檢查結果，得知新增99例武漢肺炎病例，其中有70人沒有症狀。加上之前確診的355例，截至17日為止船上已有454例。

－中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，已提飛航申請，希望接回鑽石公主號上的台灣人。陳時中說，已向日方洽談相關事宜，研議採包機型態回國。

－日本厚生勞動省一名50多歲男性職員，因11日到15日曾在鑽石公主號上負責相關業務，確診感染武漢肺炎，是繼檢疫官後第2個在船上被感染的厚生勞動省職員。

－鑽石公主號上的328名美國人搭乘華府派出的兩架包機返抵國門，14名驗出武漢肺炎的乘客已分別送至加州和內布拉斯加州的醫療院所。

－澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，將派包機接回船上200多名澳洲公民，屆時他們將被帶至屬於熱帶氣候的澳洲北部地區，並須接受另外14天的檢疫隔離；澳洲航空公司（Qantas Airways）包機提供機上空位，接回鑽石公主號上的紐西蘭人。

● 2月18日

－日本厚生勞動省官員表示，鑽石公主號上約500名武漢肺炎檢疫結果呈現陰性的乘客將於19日下船。

－日本厚生勞動省又確診88個新增武漢肺炎病例，總共有681人接受篩檢，88新增病例中有65人沒有症狀。鑽石公主號累計已有542確診病例。

－台灣的疫情指揮中心公布，鑽石公主號上台灣人若要回國，須統一搭包機，且回國送醫院評估，陽性留院治療，陰性集中隔離。

－英國宣布將安排一架專機自鑽石公主號撤僑，成為繼美加等7國或地區後最新一個自這艘郵輪撤僑的國家。據英國媒體報導，鑽石公主號上共有74名英國乘客與工作人員。

● 2月19日

－爆發武漢肺炎疫情的鑽石公主號解除隔離，日方安排首批500名船上乘客於台北時間9時30分起陸續下船，其中也包含若干名台灣乘客。台灣預計21日或22日派出包機接回國人。

－一架南韓總統專機將隔離於鑽石公主號的6名南韓公民與一名日本配偶，接運回仁川國際機場檢疫所，讓他們再隔離至少兩週，以觀察是否還有任何症狀。（編輯：張曉雯/核稿：劉文瑜）1090219