武漢肺炎蔓延逾30國 譚德塞稱尚未達到大流行

（中央社記者唐佩君布魯塞爾24日專電）武漢肺炎蔓延全球逾30國，世界衛生組織今天表示病毒有潛力變成全球性傳播的「大流行」，但現階段還未達到，並示警媒體現在使用「大流行」一詞不符事實，肯定會引起恐懼。

據世衛組織（WHO）估計截至日內瓦時間今天16時，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）全球確診達7萬9407例，死亡2622人，蔓延全球32國，國際間已開始討論疫情是否成為「大流行」（pandemic）。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在日內瓦記者會上表示，目前還沒有看到病毒在全球範圍內不受控制的傳播、全球也未有大規模的重症或死亡。隨後他自問自答表示，這種病毒是否具有大流行潛力？絕對有。到這個階段了嗎？評估結果還沒有。

譚德塞說明，目前對病毒的地區傳播、疾病嚴重性及其對整個社會的影響還持續進行評估。世衛現在看到的是全球各地出現流行病，以不同的方式影響著國家，需要採取「針對性」的應對措施。

他表示，現在使用大流行一詞不符合事實，且肯定會引起恐懼。現在不是專注要使用什麼字詞的時候，每個國家都必須針對自身情況進行風險評估。世衛正密切關注義大利、伊朗及韓國等國病例增加情勢。

所謂「大流行」是指新疾病的全球性傳播。當世衛宣布達到這個階段後，意即全球所有國家都應該立即啟動應對計劃。

以2009年發生H1N1新型流感為例，世衛當年4月宣布為「國際關注公共衛生緊急事件」，在同年6月進一步宣布成為「大流行」後，引發全球搶購疫苗。美國10月宣布緊急狀態，採取一系列措施保障民眾健康，例如豁免健康保險的某些要求，方便醫療機構處理激增的流感患者，並積極研發疫苗。

此外，譚德塞另提到，前往中國了解疫情的國際專家小組發現在武漢病毒死亡率在2％至4％之間，武漢以外的死亡率則為0.7％。輕症患者痊癒時間約為2週，而重症患者痊癒時間則為3至6週。（編輯：張佑之）1090225