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武漢肺炎延燒 東京都知事：東奧不可能中止

最新更新：2020/03/12 11:50

（中央社東京12日綜合外電報導）夏天即將登場的日本東京奧運，受到2019冠狀病毒疾病疫情影響，外界對延期舉辦或中止的臆測不斷，主辦城市東京都知事小池百合子今天強調，「中止（東奧）是不可能的」。

日本共同社、富士電視台、全日本新聞網（ANN）報導，由於世界衛生組織（WHO）宣布2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情全球「大流行」，小池百合子今天表示，雖然對有關東奧及帕運舉行的討論「會有影響」，但「中止是不可能的」。

小池表示，要說疫情完全沒有任何影響，「我想是有的」，但中止這件事總之是不可能；考慮到截至目前為止的所有準備工作及國民的想法，「我認為那是不可能的」。

小池表示，接下來會和日本政府、東京奧運組織委員會及國際奧會（IOC）更加緊密合作來因應疫情。

至於東奧組織委員會有個別理事談到延期舉辦的可能性，小池僅說，IOC完全清楚東京都政府一直以來所做的各種準備，她認為IOC會視整體情況進行判斷。

日本奧會主席山下泰裕也出面滅火說，要怎麼做可以用安心安全的形式讓東京奧運能夠舉辦，是他們應該傾注全力去做的事，強調如期舉辦的想法。

東奧組織委員會秘書長武藤敏郎說，完全沒有商議要延期舉辦或中止。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1090312

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