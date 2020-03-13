武漢肺炎韓國確診7979例 死亡增至68例

韓國中央防疫對策本部通報，至13日凌晨零時，確診感染2019冠狀病毒疾病人數達7979例，死亡案例增至68例。圖為韓國醫護人員正前往工作地點。（韓聯社提供）

（中央社首爾13日綜合外電報導）韓國中央防疫對策本部通報，至今天凌晨零時，確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）人數達7979例，較12日增加110例；連同今早新增案例，死亡案例增至68例。

新增病例中有61例在大邱，慶尚北道4例、首爾13例、京畿道7例、世宗市17例，仁川、大田、蔚山各2例，釜山、忠清南道各一例。

從新增病例分布狀況可以看出，先前疫情較嚴重的大邱、慶尚北道地區單日確診數持續下降；傳出公務員確診的世宗市大幅提升至17例，爆發群聚感染的首都圈包括首爾13例、京畿道7例、仁川2例。

韓聯社報導，位於世宗市的海洋水產部10日出現首例確診，至今連續4天都新增確診案例，截至今天上午已有20例，確診者所在辦公樓層也從4樓擴散至5樓。

海洋水產部相關人士表示，與確診者同部門員工都已進行篩檢，除營運支援科及情報室等2個單位，其他部門員工受檢後都先在家隔離等待結果。

死亡案例至凌晨零時則有67例，加上今天上午京畿道新增一名男性死亡案例，至今共有68例死亡。

解除隔離人數則增加177例，創下單日解除隔離人數新高紀錄，累計已有510人解除隔離；隔離人數從12日的7470例降至7402例。（譯者：廖禹揚/核稿：陳惠珍）1090313