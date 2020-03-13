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首頁 / 國際

無視川普延後一年建議 組委會堅持東奧如期舉辦

最新更新：2020/03/13 10:48

（中央社東京13日綜合外電報導）武漢肺炎全球大流行，美國總統川普呼籲奧運延後一年舉行，2020年東京奧運組織委員會今天宣稱繼續進行籌備工作，要「安全無虞」如期舉辦奧運。

日本國內媒體引述政府消息人士報導，日本首相安倍晉三今天早上致電川普討論疫情大流行問題，不過政府消息人士沒有提到安倍是否有在電話中提及川普呼籲延辦奧運一事。

路透社報導，包括日本在內，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）全球病例持續增加。日本已斥資至少120億美元籌辦奧運，並吸引國內逾30億美元的贊助，當局試圖粉碎外界對於奧運可能取消或延期的傳言。

組委會告訴日本放送協會（NHK）：「2020年東京奧運組委會要繼續進行籌備工作，讓今年7月的奧運安全無虞。」

組委會強調，為了讓奧運安全無虞舉行，組委會正在和國際奧會及國際帕拉林匹克委員會共同關注冠狀病毒大流行情勢，接收世界衛生組織（WHO）建議，並與日本政府及東京都政府配合行事。

川普昨天在白宮告訴記者：「我就是無法想像奧運沒有觀眾。如果可能的話，也許他們可以延後一年舉辦。」

川普還說，他不會向安倍晉三正式提出這項建議，安倍可以自己做決定。

川普指出：「與其整個場館空蕩蕩，我覺得那樣做（延辦）比較好。我認為如果取消，延後一年再辦，會是比沒有觀眾更好的替代方案。」（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1090313

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