北海道疫情趨緩 19日結束緊急狀態

（中央社記者楊明珠東京18日專電）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情擴散，北海道知事鈴木直道今天說，2月28日發布的緊急事態宣言如期於19日結束。這項宣言得以避免疫情加速擴散及醫療體系崩潰。

日本讀賣新聞報導，北海道武漢肺炎確診人數居日本各都道府縣之冠，鈴木直道上個月28日發布緊急事態宣言，呼籲民眾到3月19日之間週末盡量避免外出，學校全面停課。

鈴木今天在召開防疫對策會議後的記者會上表示，發布緊急事態宣言確實發揮了作用，疫情已趨穩，相較於發布前，篩檢體制和病床充實，已建立對抗武漢肺炎的體制。

他說，但今後有必要努力讓疫情對經濟活動所造成的影響降至最小，籲請民眾本週末20日起的3連休，盡可能還是不要外出，有感冒等症狀的話，盡可能不要外出。

武漢肺炎疫情在全球迅速蔓延，有鑑於此，鈴木表示，疫情還不能說已漸朝平息方向走，千萬不能掉以輕心。

截至今晚11時（台灣時間10時），日本今天新增39人確診感染，愛知縣與兵庫縣共有2人死亡。在日本境內確診及來自中國的旅客確診者共905人。此外，鑽石公主號確診者有712人、搭包機從中國湖北省武漢返國確診者14人，累計1631人確診。

其中死亡者共38人（包括日本境內確診31人、鑽石公主號7人）。

日本都道府縣當中，北海道確診感染154人，居最多。其次是愛知縣128人、大阪府117人、東京都111人。（編輯：劉學源）1090318