日本更新群聚感染地圖 分布地區倍增為26處

（中央社記者楊明珠東京3日專電）日本武漢肺炎疫情延燒，日本厚生勞動省更新日本境內群聚感染地圖，分布在14都道府縣共26處，比上次於3月17日公布的群聚感染地區增加一倍。

厚生勞動省3月17日公布的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情地圖涵蓋8都道府縣共13處，昨天公布的最新資訊是截至3月底為止已知14都道府縣共26處發生武漢肺炎群聚感染。

被列入群聚感染地區的標準是同一地點有5人以上確診的情況，如果是再傳給家人、同事、友人等的二次感染者則不包含在內。

新增的群聚感染地位於京都府、宮城縣、群馬縣、茨城縣、岐阜縣、大分縣，大多是在醫院、福祉設施出現群聚感染。此外，有的確診者是在餐飲店、交流會、健身房等場所被感染。

具體而言，像是北海道有2件群聚感染發生在小型展演場酒吧、展覽會。宮城縣有1件群聚感染發生在餐飲店。茨城縣有2件群聚感染發生在醫院、福祉設施。群馬縣有2件群聚感染發生在醫院。千葉縣有2件群聚感染發生在福祉設施、健身房。

在東京部分，有4件群聚感染發生在醫院、餐飲店。神奈川縣有2件群聚感染發生在醫院、福祉設施。新潟縣有1件群聚感染發生在桌球教室。

厚生勞動省已派遣專家到上述地區視察，以研擬防止疫情擴大的對策。

厚勞省官員表示，發生群聚感染地方的共通點就在密閉空間、人群密集、人與人近距離密切交談的「3密」地點。（編輯：周永捷）1090403