更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎全球最新情報 4/3
國際

武漢肺炎全球最新情報 4/3

武漢肺炎／帛琉向世界求助 只有台灣伸出援手
政治

武漢肺炎／帛琉向世界求助 只有台灣伸出援手

探病禁令暫定實施至4月底 符合3大原則者例外
生活

探病禁令暫定實施至4月底 符合3大原則者例外

計程車遊覽車駕駛補助定案 連3個月每月補助1萬
政治

計程車遊覽車駕駛補助定案 連3個月每月補助1萬

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
新聞專題
武漢肺炎疫情9/100

日本更新群聚感染地圖 分布地區倍增為26處

最新更新：2020/04/03 12:11
日本厚生勞動省3月31日更新日本境內群聚感染地圖，分布在14都道府縣共26處。（圖取自日本厚生勞動省網頁mhlw.go.jp）
日本厚生勞動省3月31日更新日本境內群聚感染地圖，分布在14都道府縣共26處。（圖取自日本厚生勞動省網頁mhlw.go.jp）

（中央社記者楊明珠東京3日專電）日本武漢肺炎疫情延燒，日本厚生勞動省更新日本境內群聚感染地圖，分布在14都道府縣共26處，比上次於3月17日公布的群聚感染地區增加一倍。

厚生勞動省3月17日公布的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情地圖涵蓋8都道府縣共13處，昨天公布的最新資訊是截至3月底為止已知14都道府縣共26處發生武漢肺炎群聚感染。

被列入群聚感染地區的標準是同一地點有5人以上確診的情況，如果是再傳給家人、同事、友人等的二次感染者則不包含在內。

新增的群聚感染地位於京都府、宮城縣、群馬縣、茨城縣、岐阜縣、大分縣，大多是在醫院、福祉設施出現群聚感染。此外，有的確診者是在餐飲店、交流會、健身房等場所被感染。

具體而言，像是北海道有2件群聚感染發生在小型展演場酒吧、展覽會。宮城縣有1件群聚感染發生在餐飲店。茨城縣有2件群聚感染發生在醫院、福祉設施。群馬縣有2件群聚感染發生在醫院。千葉縣有2件群聚感染發生在福祉設施、健身房。

在東京部分，有4件群聚感染發生在醫院、餐飲店。神奈川縣有2件群聚感染發生在醫院、福祉設施。新潟縣有1件群聚感染發生在桌球教室。

厚生勞動省已派遣專家到上述地區視察，以研擬防止疫情擴大的對策。

厚勞省官員表示，發生群聚感染地方的共通點就在密閉空間、人群密集、人與人近距離密切交談的「3密」地點。（編輯：周永捷）1090403

延伸閱讀
日本天團嵐唱洗手歌宣導防疫 網路點閱高日本新增274例確診武漢病毒 增至3481例因應武漢肺炎重症患者 日本擬助增產葉克膜

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報