東京武漢肺炎病例再添118起 首度單日達3位數

日本東京4日再添118例武漢肺炎確診病例，是東京單日新增確診病例首度超過100例。圖為4日東京淺草寺遊客稀少。（共同社提供）

（中央社記者楊明珠東京4日專電）日本東京今天再添118例武漢肺炎確診病例，是東京單日新增確診病例首度超過100例。東京都政府呼籲市民，本週末沒有必要盡量不要外出。

日本放送協會（NHK）報導，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情在東京擴大，東京都政府相關人士表示，東京今天再添118例確診，累計共891例。

因東京疫情持續擴大，東京都政府呼籲民眾，繼上週末，本週末也就是今、明兩天，如果是不必要、不急的事，盡量不要出門。

所謂不必要、不急的事，不包括出門買生活必需品或者是到醫院就診、拿藥物等。

東京都政府表示，目前感染源不明的確診病例以及年輕人確診病例有急增的情況，如果不是非得今天之內必須做的事，盡量不要出門。

由於夜間鬧區群聚感染病例陸續出現，東京都政府呼籲市民盡量不要夜間外出，也呼籲市民盡量不要去密閉空間、人群密集、人與人密切接觸的「三密」場所。

截至今天下午5時，日本境內確診者及機場檢疫發現、搭包機返國者等總計3301起確診病例。加上鑽石公主號郵輪712例，累計4013例確診。（編輯：林憬屏）1090404