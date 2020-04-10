武漢肺炎全球最新情報 4/10

武漢肺炎肆虐，全美經濟因防疫而陷入大規模停擺，過去3週超過1600萬人申請失業給付。圖為紐約時報廣場揮別昔日熱鬧景象。中央社記者尹俊傑紐約攝 109年4月9日

（中央社台北10日電）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情大流行，全球至少有192個國家及地區出現病例，累計超過159萬例確診，逾9萬5000人死亡。

台灣捐贈歐洲口罩陸續抵達，將由歐盟緊急協調中心轉交共100萬個口罩給西班牙及義大利。歐盟危機管理執行委員雷納希克（Janez Lenarcic）9日表示，在此困難時刻，高度讚賞台灣捐贈歐盟口罩，展現團結。

美國微軟公司共同創辦人比爾蓋茲受訪表示，依據疫苗研發情況，他認為疫情要到明年秋季才會結束。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※亞洲

●台灣

9日新增1例確診，為本土病例，累計確診380例。相較許多先進國家致死率高於10%，台灣僅1.32%。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞面對國際批評處理疫情不當，激動指責台灣過去3個月對他人身攻擊。對於譚德塞的指控，總統蔡英文、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中接連發聲，台灣朝野政黨齊聲譴責。

●中國

中國教育部9日宣布暫停2020年大陸各地各學歷層級畢業生到台灣升學就讀試點工作。

中國大陸地區8日新增63例確診，其中61例為境外移入，本土2例。武漢市8日解除封城後，新增2人病逝，無新增確診病例。截至8日午夜，大陸累計死亡病例3335例，累計確診病例8萬1865例。

●香港

香港9日新增13宗武漢肺炎確診病例，是近3週以來新增病例最少的一天，累計973例。

●日本

日本9日新增576例確診，其中東京添181例，雙雙創單日新高。日本境內累計確診5548例，首度突破5000例。若加上鑽石公主號郵輪確診712例，總計6260例。

東京都、北海道及京都府各有1人死亡，累計119人死亡，包括日本境內確診108人、鑽石公主號11人。

武漢肺炎疫情全球蔓延，日本9日新增576例確診病例，其中東京添181例，雙雙創單日新高。圖為9日下班時間東京車站週邊行人。（共同社提供）

●韓國

截至9日凌晨境內新增39例確診，創49天來新低，其中23例為境外移入，累計確診1萬423例。死亡增至204例，致死率1.96%；目前尚有3246人隔離治療中。

韓國政府9日宣布，為防範疫情擴大，13日起暫時取消90國的短期免簽入境待遇，包括台灣、紐西蘭、馬來西亞、新加坡、泰國、澳洲、香港、澳門、義大利、德國、西班牙和法國等。

●印尼

印尼9日新增40人感染不治，新增337人確診感染，雙雙創下單日新高紀錄。印尼境內累計280人染疫不治，是中國以外的亞洲地區死亡人數最多國家，境內累計確診3293例。

首都雅加達10日起強制執行多項限制禁令。除少數行業外，民眾須待在家，有基本民生需求時才能出門，且必須戴口罩，保持社交距離，戶外不得超過5人聚集，違者將面臨1年徒刑及最高新台幣19萬元罰款。

●新加坡

9日新增確診287起，再創單日新高，其中逾半數與S11榜鵝外籍勞工宿舍感染群有關，確診累計1910例，6人死亡。新增的287起病例有3起境外移入，其他284起是本土感染。

新加坡迄今境外移入病例數大幅降低，本土感染病例上升，防疫重心轉向控制本土散播。

新加坡政府實施2019冠狀病毒疾病（COVID-19）暫行措施法，執行嚴格的社交安全距離，在公共場所聚集、屢勸不聽的會遭罰款或刑事處分，赴傳統市場買菜也要遵守安全距離規範。中央社記者黃自強新加坡攝 109年4月9日

●馬來西亞

馬來西亞9日新增109起確診，累計4228例；死亡增加2例，累計67例，死亡率為1.58%。民調顯示，88%受訪民眾同意繼續延長行動管制令。

●菲律賓

境內9日新增206例確診，新增21例死亡。累計確診4076例，死亡增至203例，痊癒人數則增加28例，來到124例。

為防止武漢肺炎疫情擴散，大馬尼拉地區黎薩醫學中心（RMC）在院外搭篷子為出現流感症狀病患預先檢查。照片攝於7日。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 109年4月9日

●伊朗

境內新增117人不治，累計死亡4110人；新增1634例確診，累計確診6萬6220例，新增確診人數呈現下滑趨勢。伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）呼籲民眾，齋月待在家禱告。

●土耳其

土耳其9日採檢2萬8578例疑似病例，其中4056例呈現陽性反應，使得累計確診病例達4萬2282例；單日死亡數創新高達96例，累計908死。

土耳其武漢肺炎通報確診病例數連日攀高，疫情日趨嚴峻。圖為戴上口罩的路人於3月25日行經安卡拉老城區地標勝利紀念碑前方。中央社記者何宏儒安卡拉攝109年4月9日

※歐洲

●英國

英國首相強生（Boris Johnson）已從加護病房轉入一般病房，他先前因感染武漢肺炎在加護病房入住3天。英國政府也正研擬延長封鎖令。

●德國

德國有11萬3200多例確診，2340多人死亡。台灣捐贈給德國等歐洲國家的口罩，運抵法蘭克福機場，其中100萬片要送給德國，由聯邦衛生部統一發放，其餘將送到波蘭和捷克。

●法國

境內死亡累計達1萬869人。法國政府補助企業放無薪假計畫將耗費逾200億歐元。有62萬8000家公司及協會已依照這項計畫，讓底下近700萬員工放無薪假。這項計畫得以讓企業獲國家補貼，金額最高為員工薪水的84%。

影片來源：FRANCE 24 English

●西班牙

西班牙每日死於武漢肺炎人數連續2天增加後，9日下降。西班牙衛生部通報，9日境內新增683例死亡，累計1萬5238人死亡；確診患者則較8日增加5756例，累計15萬2446例。

西班牙總理桑傑士9日在國會表示，西班牙接近疫情開始降溫時刻，呼籲國內各政黨團結，支持政府提出的全國性重建經濟方案。

●義大利

義大利9日新增610起確診病例，染疫人數攀升至14萬3626人；新增4204起死亡病例，共計1萬8279人病逝。

總理孔蒂（Giuseppe Conte）9日告訴英國廣播公司（BBC），由於義大利疫情擴散速度持續放緩，政府可能在月底開始逐漸解除部分防疫限制措施。

●俄羅斯

新增1459例確診，再創單日新高，累計確診1萬131例。死亡新增13例，累計7死亡6例。

※美洲

●美國

9日境內感染人數累計達43萬2132人，高居全球之冠；其中1萬4817例死亡。

國務院9日指出，世衛太慢發出警訊，太過於順從中國，並質疑他們未探究台灣提供的線索。

外交部長吳釗燮9日以視訊方式在華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）發表演說。他表示，台灣經驗表明自由開放的民主國家在防疫上有更好做法，與中國的不同在於台灣透明且誠實，期盼與國際分享防疫經驗，也呼籲各國支持台灣參與世衛。

紐約州9日通報新增799起死亡病例，連3天寫下新高；不過州長古莫表示，全州新增住院病患明顯減少，來到疫情開始以來新低，顯示社交距離措施奏效。

摩根士丹利執行長高聞（James Gorman）成為華爾街染疫的最大咖人物。據發言人說法，高聞約3週前發病並確診，症狀不嚴重，生病期間都在家發號施令，經醫師確認已痊癒。

停泊在關島的羅斯福號航空母艦（USS Theodore Roosevelt）有416名官兵確診感染，97%艦上人員已篩檢。截至4日當週，全美660萬人初次申請失業給付；過去3週累計超過1600萬人，寫下近代最慘紀錄。

紐約州武漢肺炎疫情嚴峻，百老匯劇院3月12日起配合州政府命令熄燈，預估至少6月7日前都不會恢復營業。圖為音樂劇「紅磨坊」所在的艾爾赫施菲德劇院。中央社記者尹俊傑紐約攝 109年4月9日

●墨西哥

境內目前通報3181起確診，但許多染疫病患可能無症狀或未經診斷。墨西哥8日再傳醫護集體感染案例，新增兩間醫院約60人染疫。

●巴西

巴西9日通報新增1930起確診病例，累積18100人染疫；新增131起死亡病例，累積950人病逝。衛生當局擔心民眾對社交隔離措施的配合度降低，影響抗疫成效。1090410