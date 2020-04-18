川普到馬克宏 多國政要質疑中國武漢肺炎有隱情

（中央社台北18日電）武漢肺炎迄今造成全球逾220萬人確診，由於中國官方長期打壓異見、嚴控訊息，讓這場被認為始於武漢市的疫情始終籠罩疑雲，包括美國總統川普、法國總統馬克宏等多國政要都認為另有隱情。

儘管中國去年底就通報境內出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病例，但說法連三變，從疫情沒有明顯「人傳人」證據到「有限人傳人」，最後才承認存在「人傳人」，即讓外界對中國的公衛專業、政府效能打上大問號。

中國官方今年1月23日展開武漢封城措施後，中國的確診病例數和死亡數從原本的全球第一，漸漸被歐美等西方國家超越。特別是在3月以後，中國官方宣稱疫情獲得控制，中國以外的國家卻進入爆發期。

在武漢肺炎疫情肆虐全球的狀況下，各國為了防疫疲於應對，較早爆發疫情的中國卻能迅速遏制疫情，更令外界霧裡看花。3月中旬，日本副首相麻生太郎就對中國疫情提出質疑。

麻生太郎3月13日表示：「真的已趨緩了嗎？我認為相信此話的人應該比較少。大多數的人會有一種『真的嗎』的感覺。」

質疑聲浪在4月進入高峰，就連雙邊關係友好的伊朗，也有官員跳出來要中國說清楚。

伊朗衛生部發言人賈漢普爾（Kianoush Jahanpour）4月6日痛批中國通報的疫情數據是「殘酷的笑話」。

隔天，伊朗衛生部官員兼冠狀病毒防疫工作小組成員莫拉茲（Minoo Mohraz）又稱：「病毒擴散開來後，很明顯事情跟中國通報的不符。」

馬克宏（Emmanuel Macron）在16日刊出的英國「金融時報」（Financial Times）專訪表示，中國對疫情控管成效還有許多灰色地帶，對此他持保留態度，「我們不會天真地相信中國抗疫比較成功。我們不知道。顯然有些我們不知道的事情發生」。

中國武漢市當局17日將原本的病故數2579人，上調1290人達到3869人，意味武漢這座城市在疫情中的死亡數字被上修了近50%，儘管中國官方稱不是瞞報，而是「遲報漏報」，仍引發西方各國抨擊。

川普17日表示，有關武漢肺炎起源「正有很多奇怪的事出現」。他還質疑中國公布的死亡人數，認為一定是全球最多、比美國還多。

另外，雖然外界普遍認為疫情源於武漢，但關於疫情如何爆發，以及病毒是源於自然界或中國實驗室，外界迄今看法不一。

英國外相拉布（Dominic Raab）16日指出，這場疫情究竟如何爆發，北京又是如何處置。「絕對有必要在事後的教訓中進行非常、非常深入的檢討，包括病毒的爆發…這需要借助科學。」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）17日表示，針對病毒確切來源美方還沒有答案，但可以知道的是，病毒最初被發現的地點離武漢病毒研究所只有幾英里遠。

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）17日接受「畫報」（Bild）訪問時，呼籲中國用透明的態度協助找出病毒的源頭，讓這樣的疫情再也不要發生。（編輯：陳家倫/陳彥鈞）1090418