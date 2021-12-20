Omicron擴散歐洲28國 逾4千病例

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（中央社記者唐佩君布魯塞爾20日專電）歐洲疾病預防管制中心今天公布，歐盟及歐洲經濟區已有28國合計4691的Omicron變異株病例，值得關注的是英國通報7例與Omicron相關的死亡事件。

歐洲疾病預防管制中心（ECDC）公布歐盟27成員國以及包括冰島、列支敦斯登和挪威等國的歐洲經濟區（EEA）感染COVID-19（2019冠狀狀病毒疾病）Omicron變異株的資訊，表示自12月16日至19日新增1533例，總感染病例增至4691例。

合計28國通報出現Omicron確診病例，以挪威2060例、丹麥726例、法國347例、德國249例等較多。

此外，值得關注的是，已脫離歐洲聯盟（EU）的英國報告7起與Omicron相關的死亡事件。

由於Omicron傳染力強，在歐洲每2至3天病例數成長一倍，以此趨勢下去，歐盟近日表示，明年元月Omicron將成為歐洲的主流病毒株。

歐盟為對抗Omicron，19日宣布與輝瑞/BNT達成協議，將加速向成員國提供疫苗，2022年第一季輝瑞/BNT將額外提供2000萬劑，再加上原本採購協議的1億9500萬劑，將使明年第一季疫苗供應達到2億1500萬劑。（編輯：馮昭）1101220