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緬甸各地爆示威 抗議柬埔寨總理來訪

2022/1/7 18:25
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（中央社仰光7日綜合外電報導）柬埔寨總理洪森（Hun Sen）今天展開緬甸訪問行程，受到儀隊和紅毯歡迎。此舉引發反政變民眾在各地示威，他們擔憂洪森的訪問將讓軍政府取得更多正當性。

洪森為期兩天的出訪行程，是自緬甸軍方去年2月1日政變上台以來，首次有國家領導人到訪。這場軍事政變罷黜民選領導人翁山蘇姬，引發一連好幾月的示威抗議與當局的血腥鎮壓。

柬埔寨現為東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國，東協盼透過外交來解決緬甸的政治危機，於去年4月達成5點「共識」，亦即要求緬甸軍方立即停止暴力，同意讓東協成立的特使團促進各方和平對話，東協特使團將赴緬甸與各方會面等。

包含印尼在內等部分東協國家，已經對緬甸軍政府無法履行這項和平方案感到失望。

在緬甸，反軍方統治的人士表示，洪森此次出訪是在支持軍政府。

根據社群媒體上的照片，在首都奈比多（Naypyidaw）以北約300公里的德巴因鎮（Depayin），抗議者焚燒洪森的海報，並高喊「洪森不要來緬甸。我們不要獨裁者洪森！」等口號。

另有報導指出，瓦城（Mandalay）、德林達依（Tanintharyi）、摩尼瓦（Monywa）等地區也都出現抗議。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）本週與洪森通電話後，在推特表示，如果和平計畫沒有取得重大進展，只應允許緬甸非政治代表參加東協會議。（譯者：陳怡君/核稿：劉學源）1110107

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