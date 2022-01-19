台灣友邦巴拉圭總統阿布鐸染疫 症狀溫和隔離中

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（中央社亞松森18日綜合外電報導）台灣南美洲友邦巴拉圭衛生部今天在推特推文宣布，總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢測呈陽性反應，症狀溫和，目前正在隔離中。

南美洲地區因為傳播迅速的Omicron變異株，COVID-19病例急遽增加。

衛生部說：「我們告知，共和國總統阿布鐸今天COVID-19檢測呈陽性反應。」

「總統症狀溫和，將依據當前衛生規定，繼續防範性隔離。」

阿布鐸的首席顧問龔薩雷茲（Federico Gonzalez）去年12月11日表示，儘管尼加拉瓜決定轉與中國建交，巴拉圭維持與中華民國外交關係依然堅定不變。

龔薩雷茲在提供給路透社的聲明中指出：「這是尼加拉瓜的決定，我們予以尊重，但巴拉圭維持與台灣外交關係依然立場堅定。」

「對巴拉圭而言，這並未造成任何改變。我們的立場依然不變。」

巴拉圭是中華民國在南美洲唯一友邦，雙方維持堅實關係已超過60年。台灣在多項基建計畫資助巴拉圭並提供農業援助，在COVID-19疫情爆發時也捐贈醫療設備給巴拉圭。（譯者：陳政一）1110119