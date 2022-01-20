COVID-19全球最新情報1/20

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中國北京市再傳本土疫情，豐台區萬柳園社區居委會19日通報，一名居民COVID-19核酸檢測初篩呈疑似弱陽性。圖為18日北京一名病例所在的社區遭到封閉。（中新社提供）中央社 111年1月19日

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（中央社台北20日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，新加坡單日確診數持續攀升，連2天破千；越南首次通報Omicron社區病例；匈牙利19日新增1萬4890例確診，創下單日新高紀錄。

世界衛生組織表示，不要以為COVID-19從大流行轉為地方性流行病，就意味此病不再具有危險性，病毒恐永遠無法根除，但仍有機會在今年終結全球公共衛生緊急狀態。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間20日上午7時，全球至少556萬2687人因罹患COVID-19病逝，至少3億3646萬5212人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

疫情指揮中心19日宣布，國內新增54例確診，為44例境外移入、10例本土病例，8人與桃機案有關、亞東護理師孩子及桃園染源不明個案各1人。

台北市教育局19日宣布，因應疫情升溫，台北市中小學及幼兒園將照常在20日舉行結業式、1月21日放寒假到2月28日，但期間的校外教學、畢業典禮及服務學習等原則上須暫停或延期辦理。

考量印度、東南亞疫情持續升溫且落地採檢標準流程逐漸成熟，20日零時起將增列印度及東南亞（菲律賓、柬埔寨、泰國、越南、緬甸、印尼、馬來西亞、新加坡）航線航班旅客，於抵台時進行落地公費採檢及快速核酸檢驗，預計明天新增10多個航班須落地採檢。

國內19日增10例COVID-19本土個案，其中8例與桃機衍生有關，含西堤顧客及其接觸者、聯邦銀行足跡重疊者。（中央社製圖）

● 中國

中國官方19日通報，新增55例本土確診及32例境外移入，其中即將舉行冬奧會的北京市有1例本土、5例境外移入病例；疫情持續月餘的陝西省西安市則無新增。

截至18日24時，中國大陸現有確診病例3454例，累計治癒出院9萬7255例，累計死亡4636例，累計報告確診病例10萬5345例，現有疑似病例11例。累計追蹤到密切接觸者148萬9867人，尚在醫學觀察的密切接觸者5萬7290人。

● 香港

香港衛生署衛生防護中心公布，截至2022年1月19日零時零分，新增7例確診個案和9例無症狀感染個案，至今香港累計確診個案1萬2880例，由1月1日起計的無症狀感染個案和復陽個案分別為199例和3例，即累計陽性檢測個案共有1萬3082例。

新增個案包括9例境外移入、4例與境外移入個案有流行病學關聯個案、2例本土個案，及1例與本土個案有流行病學關聯個案。13例涉及變異病毒株感染，餘下3例的變異病毒株檢測結果待定。個案涉及11男5女，年齡介於3至79歲。

● 日本

朝日新聞統計，日本全境19日新增確診首度超過4萬例，連續2天創新高；日本政府拍板，21日起對東京都等13都縣實施防止蔓延等重點措施。

目前已知日本有25個都道府縣19日新增病例都是新高數字，包括東京新增7377例、大阪府6101例、愛知縣2881例、北海道1170例等。

日本放送協會（NHK）報導，首相官邸（行政中心）19日傍晚召開COVID-19對策本部會議，會中拍板將疫情快速擴散的13都縣，納入「防止蔓延等重點措施」適用地區。

對象為東京都、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣、群馬縣、新潟縣、愛知縣、岐阜縣、三重縣、香川縣、熊本縣、宮崎縣、長崎縣等共13都縣。期間為1月21日起至2月13日止，加上目前已在實施重點措施的沖繩縣、山口縣與廣島縣，總計實施地區將達16都縣。

日本全境19日新增COVID-19確診首度超過4萬例，連續2天創新高。（共同社）

● 新加坡

新加坡單日確診數持續攀升，連2天破千。專家預估，Omicron疫情高峰可能落在春節前後，預期星政府只有在重症患者人數激增下，才會加強防疫措施。

新加坡17日新增1165人確診，是自去年12月初以來，星國單日確診人數再度破千。

據星國衛生部通報，18日又有1448人確診。衛生部指出，18日新增589起Omicron案例，其中包括504起本土案例、85起境外移入。

新加坡醫藥服務總監麥錫威（Kenneth Mak）日前表示，這次Omicron來襲，單日新增確診人數恐飆至1萬，甚至到1萬5000人。

新加坡人口約545萬人，目前累計29萬4462人確診COVID-19，其中843人病故。

● 越南

越南胡志明市有3名民眾確診感染COVID-19變異病毒Omicron，這是越南首次記錄到的Omicron社區病例。

在這之前，越南一共記錄到70例的Omicron境外移入病例，因此目前越南共有73例Omicron病例。

截至目前為止，人口數約9800萬的越南累計超過200萬人確診COVID-19、近3萬6000人死亡。全越南有逾74%民眾至少接種兩劑疫苗，越南相關單位近日也開始幫民眾施打加強針。

● 印度

印度19日通報，過去24小時新增28萬2970人染疫，創8個月來最高，累計3790萬人確診，確診病例數高居全球第2，僅次於美國。

儘管印度數座大城市最近染疫速度放慢，但專家表示全國確診病例可能會在下個月中達到高峰。

※ 大洋洲

● 索羅門群島

索羅門群島總理府宣布，當地出現1例確診病例後，首都荷尼阿拉（Honiara）19日起展開60小時的防疫封城。此前一名來自偏遠環礁島嶼的搭船乘客確診。

自前年COVID-19全球大流行爆發以來，索羅門群島僅累計31例確診，沒有死亡病例，在疫情的大部分期間，這個國家並未遭受病毒肆虐。

封城期間民眾只能待在家裡，且一律不得出城。

※ 歐洲

● 英國

英國首相強生（Boris Johnson）19日表示，英格蘭民眾下週起將不用繼續戴口罩，也不須居家工作，還說科學家認為全國Omicron疫情達到高峰。

強生也表示，目前確診民眾仍需要自主隔離，旦他不預期會延長將於3月到期的自主隔離法規，且會盡快解除此防疫限制。

強生說，也會解除強制出示疫苗證明的規定，不過商家可以自行選擇是否要持續實施這個規定。

● 德國

德國官員19日表示，過去24小時新增11萬2323起確診病例和239例死亡病例，確診者中超過70%是感染Omicron，這也是德國單日確診首次突破10萬。

確診飆升促使德國總理蕭茲（Olaf Scholz）尋求強制疫苗接種政策，以提升國內疫苗覆蓋率。

● 法國

遭Omicron席捲的法國，最近平均每天約有30萬起病例。法國公衛機構發布的最新數據顯示，國內過去24小時新增創紀錄的46萬4769例確診個案。

● 捷克

反對疫苗的捷克知名民謠歌手哈娜霍卡（Hana Horka）為取得能進入三溫暖和戲院的健康通行證，刻意讓自己感染COVID-19，日前不幸病逝，享年57歲。

捷克19日通報新增2萬8469例確診病例，這是人口1007萬的捷克2020年3月爆發疫情以來，單日確診人數最多的一天。

● 匈牙利

匈牙利19日新增1萬4890例確診，創下單日新高紀錄，但就醫人數仍維持在相對低的水準。人口1000萬的匈牙利有4萬686人死於COVID-19，2645人染疫住院，包括208人使用呼吸器。

匈牙利幾乎沒有實施防疫限制措施，學校也正常運作，但部分室內場所和大眾運輸系統則強制戴口罩。

匈牙利有600多萬人接種至少兩劑疫苗，343萬人打3劑疫苗，但疫苗覆蓋率仍落後大部分西歐國家。

※ 美洲

● 美國

美國疾病管制暨預防中心（CDC）19日公布的數據顯示，美國似乎正擺脫Omicron變異株引發的最新一波COVID-19疫情。

美國CDC維護的官方追蹤數據網站顯示，全美COVID-19每日新增病例7天平均值已在1月13日達到高峰，當天數據約為79萬5000例，疫情數字已開始下降。

美國總統拜登政府19日宣布，下週起將在全國數以萬計個分發站點，尤其是藥房和社區衛生所，免費發放4億個N95口罩給美國民眾，以遏制疫情。

面對美國Omicron變異株病例激增，政府聚焦於擴大檢測，白宮18日推出了一個網站，每個家庭都可在這個網站預訂免費的COVID-19居家快篩試劑。

拜登政府目標在國內發放10億份快篩試劑；美國目前約有85萬3000人染疫病歿，居世界之首。

● 巴西

巴西衛生部19日表示，過去24小時新增20萬4854起確診病例，連續第2天打破前一個單日新增紀錄，自疫情爆發以來，巴西境內確診累計達2341萬6748例；染疫死亡病例新增338例，累計62萬1855人病歿。（編輯：陳昱婷/核稿：林治平、張曉雯）1110120