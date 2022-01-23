更多編輯台推薦新聞：
過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

打造一個永遠愛著我的人 從《科學怪人》到《科學愛人》
文化

打造一個永遠愛著我的人 從《科學怪人》到《科學愛人》

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看
生活

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
東部海域地震規模4.0 最大震度宜蘭縣3級
首頁 / 國際
疫情
新聞專題
疫情15/300

印度單日確診連4天飆破30萬 政府將繼續擴大採檢

2022/1/23 15:16（1/23 15:40 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
印度連續第4天單日新增確診超過30萬例。圖為德里月光市集人潮。（中央社檔案照片）
印度連續第4天單日新增確診超過30萬例。圖為德里月光市集人潮。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社新德里23日綜合外電報導）印度政府今天公布的數據顯示，儘管過去24小時COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的病例數略低於前一天，但這是此一南亞大國連續第4天單日新增確診超過30萬例。

據政府數據，印度過去24小時通報33萬3533例新確診個案、525人染疫病歿。昨天，印度則通報了33萬7704起病例以及488人病逝。

印度衛生部表示，該國因COVID-19死亡的總人數來到48萬9409人。政府在聲明中表示，目前染疫者的康復率為93.18%。

自今年年初以來，印度各地受不同程度的防疫措施限制，以遏制Omicron變異株引發的確診潮；首都德里政府也在21日決定繼續實施週末宵禁。

印度聯邦政府表示，在過去24小時已對187萬人進行檢測，並計劃繼續在全國擴大採檢規模。（譯者：張璦/核稿：蔡佳敏）1110123

延伸閱讀
學習與病毒共存 印度民眾擠市集沒在怕[影]印度染疫激增 第一線工作者、老人優先打追加劑嚴防Omicron 印度為15至18歲青少年接種疫苗
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀