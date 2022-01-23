印度單日確診連4天飆破30萬 政府將繼續擴大採檢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社新德里23日綜合外電報導）印度政府今天公布的數據顯示，儘管過去24小時COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的病例數略低於前一天，但這是此一南亞大國連續第4天單日新增確診超過30萬例。

據政府數據，印度過去24小時通報33萬3533例新確診個案、525人染疫病歿。昨天，印度則通報了33萬7704起病例以及488人病逝。

印度衛生部表示，該國因COVID-19死亡的總人數來到48萬9409人。政府在聲明中表示，目前染疫者的康復率為93.18%。

自今年年初以來，印度各地受不同程度的防疫措施限制，以遏制Omicron變異株引發的確診潮；首都德里政府也在21日決定繼續實施週末宵禁。

印度聯邦政府表示，在過去24小時已對187萬人進行檢測，並計劃繼續在全國擴大採檢規模。（譯者：張璦/核稿：蔡佳敏）1110123