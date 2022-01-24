COVID-19全球最新情報1/24

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日本正面臨第6波疫情侵襲，近期重症患者數已增加到年初約8倍之多。圖為大阪街頭。（共同社）

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（中央社台北24日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，印度單日確診連4天飆破30萬，政府將繼續擴大採檢；紐西蘭Omicron疫情升級，總理婚禮延後；韓國通報7630人確診，農曆年前創下單日次高紀錄。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間24日上午7時，全球至少559萬5215人因染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少3億5072萬2909人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

台灣23日新增52例本土個案，高雄港區維修人員相關接觸者新增15人染疫、亞旭疫情則又有30人確診；台北圓山飯店及宜蘭也有飯店工作人員染疫，感染源調查中。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會公布，國內新增89例確定病例，分別為52例本土個案及37例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

（中央社製圖）

● 中國

中國22日新增56人染疫，本土病例占19例，包括北京9例、天津5例、廣東3例、河南1例、雲南1例。

北京疫情防控工作發布會23日下午通報，北京市新增9例本土病例，為應對嚴峻的疫情，新規定過去14天內及23日開始，購買退燒及止咳等4類藥物，必須於72小時內進行一次核酸檢測。

● 香港

香港爆發第五波本土疫情，新界葵涌邨出現嚴重社區傳播。港府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇表示，第五波疫情仍在「爬升」中，可能需要兩、三個月才可控制。

● 日本

日本全境疫情延燒，已有16都縣正在實施防疫強度稍弱的「防止蔓延等重點措施」。由於疫情未見趨緩，日本政府正研究追加實施重點措施的地區。

日本國立傳染病研究所彙整境內病例得知，Omicron引發肺炎比率約為Delta的1/6。儘管Omicron重症風險看似較低，但也出現因為嚴重喉嚨痛造成健康惡化等案例，仍有必要多加注意。

日本全境正面臨第6波疫情侵襲，近期重症患者數已增加到年初約8倍之多，儘管Omicron變異株被認為有「輕症傾向」，但專家等人仍對重症患者數快速增加表達強烈警戒感。

日本東京疫情持續蔓延，23日新增9468例確診病例，雖然較22日逾萬例稍微減少，但仍是上週日病例數逾兩倍，也是連續3天單日新增逾9000例，新增病例依舊維持高檔水準。

● 韓國

儘管韓國疫苗接種率很高，並已延長實施防疫限制，23日仍通報7630例新增確診，寫下疫情爆發至今次高紀錄，這也引發疫情在農曆新年假期中進一步擴散的擔憂。

韓國疾病管理廳（KDCA）表示，該國通報7630起病例，不僅高於前一天的7009例，同時也逼近12月中旬破紀錄的7848例。

● 印度

印度政府23日公布的數據顯示，儘管過去24小時的病例數略低於前一天，但這是此一南亞大國連續第4天單日新增確診超過30萬例。

據政府數據，印度過去24小時通報33萬3533例新確診個案、525人染疫病歿。昨天，印度則通報了33萬7704起病例以及488人病逝。

● 以色列

以色列衛生部23日表示，境內60歲以上注射第4劑COVID-19疫苗的長者，產生以免淪為重症的防護力，比同齡只注射3劑的高3倍多。

以色列希巴醫療中心（Sheba Medical Center）17日公布的初步研究顯示，注射第4劑疫苗產生的抗體甚至更高於第3劑，不過對於傳染力強的變異株Omicron「可能」還沒有達到可以完全抵禦的程度。

Omicron變異株雖使得以色列確診病例數攀升，不過尚未通報因感染這個病毒株致死的病例。

※ 大洋洲

● 澳洲

澳洲23日通報全境新增58人染疫病亡；人口最多的兩大州新南威爾斯州和維多利亞州都表示，下週學校開學時，學生要為Omicron變異株作採檢，一週2次。

路透社報導，新州23日通報34人染疫死亡，維州14人不治，昆士蘭州10人病歿。

● 紐西蘭

隨著新Omicron變異株從紐西蘭北島擴散至南島，紐西蘭23日起實施「紅色等級」防疫措施。總理阿爾登（Jacinda Ardern）的婚禮也必須延後。

紐西蘭衛生部公布最新數據顯示，截至22日晚間11時59分為止，24小時內新增確診感染71例，21天內染疫人數為1096例。

※ 歐洲

● 比利時

數以萬計不滿防疫管制的比利時民眾23日聚集首都布魯塞爾抗爭，群眾行經歐盟總部附近，維持秩序的警察發射強力水柱與催淚瓦斯試圖驅散他們，部分民眾和警方爆發衝突。

路透社報導，比利時警方說，約莫5萬人參加這次的集會遊行。

儘管確診數創紀錄，比利時當局於21日宣布略為放寬防疫管制，不過仍要求民眾5個月後必須接種疫苗加強劑，以維持現行上酒吧、戲院等其他許多公共場所仍須攜帶疫苗通行證的防疫措施。

比利時正因應第5波疫情，預計至少數週內還不會達到高峰，目前89%的比利時成年人已完整接種疫苗，另有67%已接種加強劑。

約5萬名比利時民眾23日在布魯塞爾抗議政府的防疫措施，警察發射水柱與催淚瓦斯試圖驅散。（美聯社）

● 俄羅斯

高傳染力Omicron變異株肆虐下，俄羅斯23日通報單日確診連續第3天刷新紀錄，過去24小時新增 6萬3205人染疫，比21日第一天刷新紀錄時高出25%以上。

俄羅斯人口1.46億，目前約半數完整接種疫苗，約880萬人打了加強針；然而，今年1月10日以來，俄國單日確診病例便逐步上升。

俄國23日同時通報新增679人病故，自疫情爆發以來累積32萬6112起死亡病例，為歐洲第一多。

※ 美洲

● 美國

美國輝瑞大藥廠執行長博爾拉（Albert Bourla）表示，對抗疫情，一年注射一次疫苗會比更高頻率施打追加劑來得好。（編輯：林沂鋒/核稿：陳政一、蔡佳敏）1110124