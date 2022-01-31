COVID-19全球最新情報1/31

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（中央社台北31日電）Omicron變異株疫情猖獗，美洲美加邊界、阿根廷與智利邊界相繼發生卡車通關問題；南半球澳洲因學生即將開學引發憂心，紐西蘭總理阿爾登則因接觸確診者必須自我隔離。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間31日上午7時，全球至少566萬2562人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少3億7415萬4748人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

疫情指揮中心宣布，30日國內新增14例COVID-19本土病例，其中礁溪長榮酒店衍生高雄幼兒園群聚新增5名個案，指揮官陳時中提醒，高雄個案對社區具風險，應提高警覺。

國內本土個案明顯減少，外界擔憂與春節連假採檢數降低有關，疫情指揮中心指揮官陳時中強調，衛生單位持續地毯式採檢，社區採檢站未停班，研判境內疫情確實收斂中。但新出現的桃園美甲工作室案則要觀察到過年後，預計到2月10日。

● 中國

中國官方29日通報，新增37例COVID-19確診，其中浙江杭州市占18例，即將舉行冬奧會的北京市則有5例。

北京冬奧會即將於2月4日登場之際，官方30日通報當地新增20例COVID-19本土確診，比前一天增加15例。

北京近來陸續傳出COVID-19本土案例。適逢農曆春節，官方30日發布聚餐指引，提倡非必要不聚餐，若要聚餐，人數控制在10人以下，並在2小時內結束。

● 日本

日本全境COVID-19疫情延燒，30日新增確診病例7萬8128例，創週日新高紀錄。日本政府為安排民眾施打第3劑疫苗，東京、大阪大型接種會場明天開始運作。

東京都30日新增1萬5895例確診病例，創週日新高紀錄；日本全境重症患者增至767人，是前一週430人的約1.8倍。

同樣鄰近東京都的埼玉縣30日新增5315例確診病例，單日新增首度逾5000例，創單日新高紀錄，至今累計病例數16萬5352例，包括1067例死亡病例。

琉球新報報導，沖繩縣30日新增838例確診病例，較29日的979例來得減少，至今累計病例數8萬2348例。駐沖繩美軍基地30日新增89例確診病例。

● 韓國

韓聯社報導，韓國中央防疫對策本部30日通報，截至當天零時，境內確診病例新增1萬7532例，累計確診82萬8637例。

單日新增病例較前一天小幅增加6例。分析認為，這主要受週末及節假日檢測量較少影響。

新增死亡病例20例，累計6732例，平均致死率0.81%。

※ 大洋洲

● 澳洲

澳洲COVID-19疫情仍持續延燒，30日至少新增88人染疫病故，然而31日將是數以千計學生暑假結束的開學日，令人感到憂心。

擁有800萬居民的新南威爾斯州是澳洲人口最大州，今年已有超過700人染疫病故，而澳洲全境累計染疫死亡人數為3700多。

● 紐西蘭

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）因接觸COVID-19確診者，從30日起自我隔離。與此同時，一名受困阿富汗的懷孕記者無法返國受到關注，紐西蘭嚴格的邊界管制引發熱議。

擁有500萬人口的紐西蘭，30日新增103人確診，迄今累計1萬5910人染疫與52人病故。

※ 歐洲

● 捷克

即使當前捷克確診病例驟增，數以千計的當地民眾30日仍聚集首都布拉格的溫瑟拉斯廣場（Wenceslas Square），他們揮舞旗幟並高喊反對防疫管制措施的口號。

路透社報導，抗議民眾主要是不滿針對沒有注射疫苗的民眾，採取更嚴格的管制措施，包括嚴禁在餐廳用餐等。

人口1070萬的捷克26日通報5萬4689例新增確診病例創單日最高紀錄，而且最近幾天確診數可說是自疫情爆發全球大流行以來最高的。

截至29日止，因染疫住院治療的患者共1989人，遠低於之前去年11月及12月疫情達到高峰期間的約7000人。

● 英國

英格蘭國民保健署（NHS England）30日表示，本週將開始讓5至11歲孩童中最容易感染COVID-19的人接種疫苗。

英格蘭學童感染率近日居高不下，國家統計局（Office for National Statistics）估計，1月22日截止的這週有近12%學童曾染疫。

英國政府數據顯示，英國30日通報新增6萬2399人確診COVID-19，略低於前一天的7萬2727例確診。

英國30日並通報新增85人於確診28天後過世，低於前一天的296例。

● 葡萄牙

葡萄牙1000萬人口中估計超過1/10因確診處隔離狀態。和許多歐洲國家一樣，Omicron變異株近來造成葡萄牙感染人數激增，所幸廣泛的疫苗接種使得死亡和住院人數低於前幾波疫情。

※ 美洲

● 美國

全美COVID-19疫情因變異株Omicron傳播再度惡化時，摩根大通（JPMorgan Chase）等原本要求員工重返辦公室的銀行放下堅持，容許員工在家上班，華爾街金融業辦公模式是否就此轉型，值得觀察。

● 加拿大

數百輛卡車和數千民眾29日占據加拿大首都渥太華市中心大街，抗議防疫規定要求卡車司機接種COVID-19疫苗才能通過美加邊界，這是自封為「自由車隊」的遊行活動一環。

儘管反抗議人數眾多，部分加拿大人說抗議者僅占小部分。

截至目前為止，加拿大5歲以上民眾的COVID-19疫苗覆蓋率達82%，成年人施打率更達9成。

加拿大卡車聯盟（Canadian Trucking Alliance）說旗下卡車司機絕大多數都已接種，還說他們對渥太華集會「深感遺憾」。

● 阿根廷與智利

由於COVID-19採檢速度緩慢，數以千計來自阿根廷的卡車司機29日被困在與智利接壤邊界，進退維谷，導致智利面臨第2波運輸延遲危機。

智利衛生部28日通報國內新增2萬6727起COVID-19病例，阿根廷則通報新增6萬3884起。（譯者：陳正健/核稿：林治平、蔡佳敏）1110131