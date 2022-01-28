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Omicron肆虐澳洲 單日近百人病歿歷來最高

2022/1/28 19:15（1/28 19:51 更新）
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澳洲受Omicron變異株影響，28日有近100人病歿，創疫情爆發以來最高。（圖取自Pexels圖庫）
澳洲受Omicron變異株影響，28日有近100人病歿，創疫情爆發以來最高。（圖取自Pexels圖庫）
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（中央社雪梨28日綜合外電報導）澳洲受到快速傳播的Omicron變異株影響，今天回報近100人病歿，為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來最高。但多個大州表示，住院人數預料下降，最新這波感染潮有望退燒。

路透社報導，澳洲的Omicron疫情在過去4週劇烈延燒，回報近200萬例確診案例。在此之前，澳洲自2年多前疫情爆發以來，累計確診案例也僅不過40萬例。

不過，最近幾天住院率平穩下來，可以期待最糟的狀況或許已經過去。

昆士蘭州衛生首長傑拉德（John Gerrard）在媒體簡報會時說，「整體而言，情況穩定下來…我們預料（住院數）進一步下滑。」昆州住院案例已連3天下滑，單日住院數來到818例。

但他對昆州500萬居民發出警告，疫情過去還言之過早，「所以還不要出門去慶祝，不過現階段是好消息」。

住院人數於25日一度飆升至近5400人，但過去幾天都穩定維持在5000人左右。

人口最多的新南威爾斯州（New South Wales）公布最新模型，顯示目前加護病房的住院人數，比起最佳情況的推估數值還低。

截至28日下午，全澳洲回報98例病歿，超出2天前的87例。新增確診案例為4萬多，是近1個月來最低單日確診數。

人口2500萬人的澳洲目前累積病歿數來到3500例，相較於許多同等國家低了許多。

澳洲在疫苗接種方面屬於前段班，根據官方數據，有多達逾93%成人已接種2劑疫苗，約2/3可接種的人也已施打追加劑。（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1110128

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