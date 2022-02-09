COVID-19全球最新情報2/9

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本土疫情延燒，8日下午不少民眾到台北車站接種站打疫苗。中央社記者鄭清元攝 111年2月8日

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（中央社台北9日電）世界衛生組織（WHO）針對COVID-19疫情衝擊的調查顯示，調查中129國有92%通報基本醫療服務受疫情擾亂，例如疫苗施打計畫及後天免疫缺乏症候群（AIDS）等疾病的治療。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間9日上午7時，全球至少576萬1208人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少4億24萬4031人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心宣布，8日國內新增48例COVID-19，分別為26例本土病例，其中4人感染源不明待釐清；境外移入增22例，無死亡個案。

國內8日新增26例COVID-19本土病例，皆來自北部，包含亞旭、日翊物流、加貝爾幼兒園、礁溪長榮等案件衍生個案，其中有4例感染源待釐清，高雄則無新個案。

指揮中心統計，第1、2劑涵蓋率分別破8成、近7成5；另增3例經專家審議的疫苗不良事件獲受害救濟金，含1例死亡個案獲賠新台幣30萬元。

台灣女足代表隊36名隊職員8日搭乘由總統蔡英文指示派遣的專機自印度返台，除原有6名確診者由救護車後送集中檢疫所，另有1人採陽，其餘29人採陰將依規定前往防疫旅館。

● 中國

中國7日共新增65例本土確診病例，其中64例集中在廣西省百色市。這座鄰近越南的邊境城市自5日至7日午間累計新增近百例確診，7日起要求全市民眾居家隔離。

百色市本土疫情持續升溫，7日中午12時至8日中午12時新增27例本土確診病例及2例無症狀感染者。國家衞健委表示，百色疫情正快速上升，國務院聯防聯控機制已派工作組前往控制疫情。

● 香港

香港COVID-19確診病例連續2天超過600例，8日新增625例，其中大部分是本土感染病例。香港自1月初爆發第5波較嚴重的疫情，過去2週已有約2600例確診。

香港行政長官林鄭月娥8日公布2年多來最嚴厲的防疫措施，包括私人處所不能有超過2個跨家庭聚會，接種疫苗後才能進入餐飲店等場所，且限聚令減少至2人，並勒令關閉更多場所。

香港COVID-19疫情快速升高，新界大圍美林邨美楓樓8日晚間突然被封鎖，所有人被要求接受核酸檢測。中央社記者張謙香港攝 111年2月8日

● 日本

日本大阪府知事吉村洋文8日說，COVID-19疫情急速擴散壓迫到轄內醫療體制，已發布「醫療非常事態宣言」盼確保收治COVID-19患者量能。

經營日本東京迪士尼的東方樂園公司8日表示，因演出人員等多名相關人士確診COVID-19，導致人手不足，東京迪士尼樂園中的歌舞表演「米奇俱樂部動感節奏」暫停演出數天。

日本目前因應COVID-19疫情，有35個都道府縣正實施「防止蔓延等重點措施」，其中東京都等13地將在本月13日截止，不過日本政府正研議延長。

日本塩野義製藥公司7日表示，正在研發中的COVID-19口服藥，擬本月中向日本政府申請製造販售許可；日本首相岸田文雄6日說，將會迅速加以審查。

● 越南

越南歷經9天農曆年假期後，8日通報新增逾2萬人確診。越南官方去年10月喊出「與病毒共存」口號，8日一口氣通報2萬多人染疫，寫下邁向「新常態」以來的新高紀錄。

越南總人口數約9800萬，逾7成人口已接種兩劑COVID-19疫苗，自2020年1月COVID-19疫情在越南現蹤以來，迄今已逾3萬8000人染疫死亡；目前全國有約20萬人接受治療中，其中2263人重症。

● 柬埔寨

柬埔寨Omicron病例連續4天單日新增達3位數，柬國衛生部計畫推出「不打疫苗沒得工作」的措施來對付COVID-19變異病毒Omicron大流行，並防範病毒一再變異。

高棉時報（Khmer Times）報導，這一計畫不僅鎖定那些拒絕接種COVID-19疫苗的族群，不打加強針的民眾也是目標之一。

柬埔寨官方8日通報，7日新增102例Omicron確診病例，至此柬國已連續4天單日新增Omicron病例達3位數。柬埔寨有約1600萬人，迄今共通報12萬1983人確診COVID-19、3015人染疫死亡。

● 印尼

印尼8日通報約3.7萬例COVID-19新增確診，較前一天增加43%，新增83人死亡，前一天有82人不治。目前在治療或隔離中的人數約23.3萬人，其中有約8萬人在雅加達。

新增案例仍以雅加達的1萬817例最高，已是連續第6天單日超過1萬例，但較前幾天下降。

● 新加坡

Omicron變異株來襲，新加坡確診人數攀升之際，國防部長黃永宏也確診COVID-19，目前居家辦公，身體狀況已好轉許多。星媒報導，黃永宏是新加坡首位確診的內閣部長。

隨著傳染力更強的Omicron變異株蔓延全球多國，此變異株已取代Delta成為新加坡的主要流行病毒株，導致近期星國確診人數再度攀升，不過絕大多數案例為輕症或無症狀。

星國衛生部統計，新增7806人確診感染COVID-19，新增3起死亡案例，累計874人病故。

截至目前，新加坡累計40萬5629起確診案例。

※ 大洋洲

● 紐西蘭

大批示威者8日開著卡車及露營車占據紐西蘭國會所在的威靈頓街頭，抗議政府防疫限制以及疫苗接種措施。這場示威是仿效加拿大先前的抗議行動。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，不打算與示威者對話，她認為紐國多數民眾明顯支持政府的接種計畫。

※ 歐洲

● 瑞典

因公衛體系狀況穩定，Omicron變異株的病情比其他變異株輕，加上高疫苗覆蓋率與高感染人數，群體免疫力提升，瑞典9日起解除大部分防疫禁令，並且開放歐盟旅客入境。

● 法國

隨著COVID-19單日確診病例持續下滑，法國國務秘書波恩（Clement Beaune）8日表示，法國很快就會不再要求已接種疫苗之非歐洲聯盟旅客出示篩檢陰性證明。

法新社報導，目前法國要求非歐盟的外國民眾，包括英國人士，無論有無接種疫苗，入境時都須出示48小時內採檢的COVID陰性證明。

據路透社數據，法國8日通報新增23萬5267例確診，新增360人在醫院病故。

● 西班牙

由於感染率和住院率雙雙下滑，西班牙宣布8日起室外不再需要佩戴口罩。

美聯社報導，然而，室內公共空間仍必須把口鼻遮好遮滿，包括搭乘大眾運輸工具，也包括當無法與他人保持1.5公尺社交距離的時候。

衛生部數據顯示，西班牙疫情去年11月開始飆升，今年1月21日達高峰，兩星期的新增感染率為10萬分之3418，創下疫情新紀錄，不過感染率隨後下滑，14天感染率跌至低於10萬分之2000。

根據世界實時統計數據Worldometer網站數據，西班牙累計有1043萬9302人確診，有9萬4000多人病故。

※ 美洲

● 美國

新澤西和德拉瓦兩個州的州長7日表示，隨著Omicron變異株掀起的確診率開始下滑，他們即將於數週內解除校園口罩佩戴令。

另外，美國國務院7日宣布，對日本的旅遊警示提升至最高的第4級「不宜前往」。這是去年6月以來，美國首次對日本發布最嚴格的旅遊警示。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）表示，有鑑於COVID-19疫情，建議不宜前往的國家再增6個，分別是日本、古巴、利比亞、亞美尼亞、阿曼與剛果民主共和國。

● 巴西

巴西克魯茲基金會（Fiocruz）於2月初發現第1批Omicron亞型BA.2病毒株，里約2例，聖卡塔里納州（Santa Catarina）1例。

巴西衛生部報告則稱已收到7例BA.2病例通知，包括聖保羅州的另外3例和里約的1例。

克魯茲基金會研究人員希奎拉（Marilda Siqueira）表示，BA.2病毒株在巴西剛發現，研究檢體不多，所以還無法得出有關病毒在當地流行的結論。

另外，巴西衛生部8日通報，過去24小時新增17萬7027例COVID-19確診病例，自疫情爆發以來累計有2677萬6620人染疫；新增1189人病故，累計死亡達63萬3810例。（編輯：陳正健\核稿：林治平、蔡佳敏）1110209