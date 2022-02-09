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輝瑞向日申請批准COVID-19口服藥 最快10日獲准

2022/2/9 23:01
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（中央社記者楊明珠東京9日專電）美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）1月向日本政府厚生勞動省提出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服藥批准申請，預計最快明天在厚勞省專家會議上獲批准。

日本放送協會（NHK）報導，輝瑞提出申請的是COVID-19抗病毒藥品Paxlovid口服藥，這是以輕度到中度的COVID-19確診患者為對象，能防止患者演變為重症。

根據去年12月輝瑞公布的臨床實驗分析，有重症化風險的患者在發病3天內服用Paxlovid口服藥，對重症和死亡的防護力達89%。此外，有關對Omicron變異株的效果，在實驗室中也確認了有助於抑制病毒增生。

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日本政府原則上將向輝瑞採購約200萬人份Paxlovid口服藥，明天厚勞省專家會議將進行審核，預計可獲准用藥。一旦獲准，將是日本境內繼美國大藥廠默沙東（MSD）口服抗病毒藥物「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）後獲准的第2種口服藥。

不過，Paxlovid口服藥與部分藥物一起服用的話，可能會產生不必要的強力效果，對健康造成不良影響，因此民眾在與其他藥物合併服用時須特別注意，厚勞省將慎重審議用藥條件。（編輯：林憬屏）1110209

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