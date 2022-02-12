俄烏情勢一觸即發 美俄軍事將領通話

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國國防部表示，美國最高軍事將領密利（Mark Milley）今天與俄羅斯參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）通話。華府警告俄羅斯可能準備入侵烏克蘭。

法新社報導，美國參謀首長聯席會議主席密利的發言人巴特勒（Dave Butler）說，密利與俄羅斯武裝部隊參謀總長吉拉西莫夫「討論數個雙方關切的安全相關議題」。

巴特勒說：「按照以往慣例，雙方同意讓會談具體細節保密。」

這不是密利與吉拉西莫夫首度通話，但兩人不常對話。他們上一次通話是在去年11月23日，討論俄羅斯軍隊在烏克蘭周圍的行動。

根據莫斯科當局說法，兩人去年9月在芬蘭見面，討論防止兩國發生軍事事件的方法。

巴特勒說，密利今天也與法國、加拿大、德國、義大利、波蘭、羅馬尼亞與英國的將領通話。

他說：「軍方領袖討論了相互關切的安全議題，包括在調整駐歐的美軍部署時持續協作。」

美國今天宣布將增派3000名軍人到波蘭，以在俄羅斯入侵烏克蘭的疑慮升高之際，讓北大西洋公約組織（NATO）盟國安心。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110212