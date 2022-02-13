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俄烏邊境緊張
新聞專題
俄烏邊境緊張3/239

俄烏戰雲密布 德副總理：歐洲可能處在戰爭邊緣

2022/2/13 22:01
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（中央社法蘭克福/莫斯科13日綜合外電報導）俄羅斯在烏克蘭邊界集結大批軍力之際，德國副總理暨經濟部長哈柏克（Robert Habeck）今天表示，歐洲可能正處在戰爭邊緣。

哈柏克接受德媒RTL/NTV訪問時指出，有大型武裝部隊現正對峙，但他未進一步說明。

他表示：「我們歐洲可能正處在戰爭邊緣。情況極其令人心情沉重且危險。」

另一方面，歐洲安全暨合作組織（Organisation for Security and Cooperation in Europe，OSCE）決定遷離一些派駐烏克蘭的人員，俄羅斯今天為此表達關切。

俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）表示，歐安組織「通知成員國，『一些國家』決定遷離它們國家的歐安組織烏克蘭特別監督團（OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine）成員，『理由是安全局勢惡化』」。

「我們不得不嚴正關切這些決定。」

美國和一些盟邦已敦促公民立即離開烏克蘭，以避免受俄軍入侵行動的波及，包括可能的空襲。這些國家警告，攻擊可能在任何時刻發生。

莫斯科當局則指控西方國家散播謊言。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1110213

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