COVID-19全球最新情報2/14

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截至台灣時間14日上午7時，全球至少4億1139萬5876人確診。圖為民眾午後在戶外活動，不分男女老幼皆配戴口罩。（中央社檔案照片）

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（中央社台北14日電）韓國新增5萬6431起COVID-19確診個案，創單日紀錄；香港疫情仍未受控，13日新增確診1347例；紐西蘭、澳洲和法國等地的反防疫措施或反疫苗示威持續進行。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間14日上午7時，全球至少581萬4582人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少4億1139萬5876人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心宣布，13日國內新增52例COVID-19病例，分別為12例本土個案，其中7人與高雄砂石場群聚有關；境外移入增40例，無死亡個案。

截至目前，台灣累計1萬9567例確診，分別為4194例境外移入，1萬5319例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中

累計851例死亡病例，其中838例本土，另13例為境外移入。

國內本土疫情延燒，尚未監測期滿、感染源不明傳播鏈共有9條，中央流行疫情指揮中心提醒，疫調終究有極限，呼籲遵守口罩規範，從自我保護做起。

此外，台灣考慮將入境檢疫自14天縮短至10天，各界關注3月放寬商務客7+3檢疫，門檻是否與第3劑涵蓋率有關。指揮中心發言人莊人祥說，還在評估中，擬將覆蓋率視為配套。

● 中國

中國衛健委13日發布，新增28例本土COVID-19確診病例，廣西百色市有12例、南寧市1例，遼寧葫蘆島市有11例，其餘4例分別在雲南、廣東、天津。

截至12日，中國現有確診病例1397例，其中重症病例5例，累計治癒出院病例10萬897例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例10萬6930例。

● 香港

香港疫情未受控，13日仍新增確診1347例。醫院管理局表示，目前病例數字已嚴重超出公立醫院負荷，會優先安排病情嚴重、長者及兒童病人入院。

衛生防護中心表示，當地第5波疫情中，有4%確診病例是4歲或以下幼童，與以往疫情只有很少數兒童感染的情況不同。其中一名一採陽性的3歲女童當前情況危殆。

香港13日新增1347例，醫院管理局表示，目前病例已嚴重超出公立醫院負荷，會優先安排病情嚴重、長者及兒童病人入院。圖為香港中環臨時檢疫中心。（中央社檔案照片）

● 日本

日本全境13日新增7萬7450例COVID-19確診病例，比上週日減少1萬3159例。13日通報確診死亡138人，連續7天逾100人。

日本放送協會（NHK）報導，東京都13日新增1萬3074例COVID-19確診病例，較上週日減少4400多例，連續5天低於上週同日；13日另新增12例死亡病例。

日本內閣官房副長官木原誠二在電視節目上表示，有關Omicron變異株的邊境管制措施，作為未來鬆綁政策的一環，每天入境上限人數「很有可能」從現行3500人提高到5000人。

木原並提到，現行要求返國日本人及入境外國人的7天隔離期也可能一併縮短，「這是其中一項檢討課題」。

● 韓國

韓國中央防疫對策本部13日通報，截至當天0時，韓國較前一天0時新增5萬6431起COVID-19確診病例，創單日紀錄，累計確診超過135萬例。

● 新加坡

兩年一度的新加坡航空展（Singapore Airshow）將於15日至18日在樟宜展覽中心（Changi Exhibition Centre）舉行。受到COVID-19疫情影響，今年航展規模較2020年縮水，參展廠商總數比上屆少了約1/3。

新加坡航空展是星國大型會展活動試行計畫的一環，活動允許較多人參與，但出席者每天都需做檢測，且所有出席者都必須事先登記、完整接種COVID-19疫苗，並遵守戴口罩、保持社交距離、在指定區域飲食等防疫措施。

● 柬埔寨

2月14日是西洋情人節，金邊市政府13日發布命令，禁止學生於情人節當天在校園內群聚以防範COVID-19疫情，還說這樣也能保護柬埔寨人的「良好傳統」，進而避免發生婚前性行為。

柬埔寨衛生部13日通報，柬埔寨12日新增401例確診病例，全數為感染Omicron變異病毒，其中4例為境外輸入、397例為本土病例。截至目前，柬埔寨累計12萬3443人確診COVID-19、3015人染疫死亡。

※ 大洋洲

● 紐西蘭

紐西蘭13日通報破紀錄的810起社區病例。氣旋多維（Dovi）在紐國引發停電、泥流與人員撤離，但反COVID-19疫苗人士仍在國會大樓外紮營抗議。這群抗議者是受到加拿大「自由車隊」（Freedom Convoy）卡車司機抗議行動的啟發。

● 澳洲

澳洲本月底即將對外國旅客重開國門，當局通報新增2萬2750起確診。澳洲反COVID-19疫苗規定示威持續進行，警方要求數以千計名抗議者13日結束前，離開首都坎培拉示威地點。

※ 歐洲

● 法國

法國民眾仿效加拿大卡車「自由車隊」行動，12日齊聚巴黎示威，抗議生活成本高漲、反對COVID-19防疫限制措施；警方則發射催淚瓦斯並開出數百張罰單，驅散試圖阻礙交通的車隊。

法國政府已經表示，他們計劃本月底放寬口罩強制令，並於3月底或4月初結束疫苗通行證規範。

法國民眾12日號召車輛組成「自由車隊」示威反對防疫限制措施，意圖癱瘓交通，97人遭警方逮捕。（法新社）

● 俄羅斯

俄羅斯13日通報，過去24小時新增19萬7949例確診個案，另有706人染疫病逝。

● 英國

據英國政府數據，英國13日通報4萬1270起新確診個案，低於前一天的4萬6025起；英國13日另新增52人在檢測呈陽性28天內病逝，同樣低於前一天的167死。

※ 美洲

● 美國

禮來藥廠針對Omicron變異株的新抗體藥物11日取得美國食品暨藥物管理局（FDA）的緊急使用授權（EUA），這是美國加強應對此一最新COVID-19變異株手段的關鍵一步。

● 墨西哥

墨西哥衛生部12日通報，新增579人染疫病歿以及2萬6247起COVID-19病例，使墨國的總死亡人數達到31萬2697人，總確診人數達到528萬3852人。

● 巴西

巴西衛生部13日表示，國內新增5萬4220例COVID-19病例、314 例死亡個案，使總確診人數來到2747萬9963例，總病歿數則為63萬8362人。（譯者：張璦/核稿：陳政一、蔡佳敏）1110214