中國反對聯合國設烏克蘭問題調查委員會 稱介入將激化矛盾

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（中央社記者沈朋達台北4日電）聯合國人權理事會3日就烏克蘭問題召開緊急辯論，中國代表在會中表明，中國反對設立烏克蘭問題獨立國際調查委員會，指人權理事會介入只會「激化矛盾」。

據聯合國網站資訊，聯合國人權理事會在日內瓦時間3日舉行「俄羅斯侵略引發的關於烏克蘭人權狀況的緊急辯論」，並將表決一份授權組建烏克蘭問題國際調查委員會的決議草案。

中國官媒新華社4日報導，中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭在會中表態，中國「反對將人權問題政治化，反對藉人權問題對別國施壓，反對設立烏克蘭問題獨立國際調查委員會」。

他宣稱，人權理事會介入並採取行動只會激化矛盾，加劇對立，不利透過外交途徑和平解決烏克蘭問題。

陳旭重申中國的立場，指烏克蘭目前的局勢是中國所不願看到的，中國尊重各國主權和領土完整、遵守聯合國憲章宗旨和原則的基本立場是一貫的。

他說，中國支持鼓勵一切有利於和平解決烏克蘭危機的外交努力，歡迎俄羅斯和烏克蘭開始直接對話談判。

聯合國人權理事會共有47席，2020年10月改選部分席次後，中國和俄羅斯都成為理事會成員。

烏克蘭戰爭爆發後，中國已多次表態反對聯合國體系介入情勢。2月25日在安全理事會，和3月2日在聯合國大會裡，中國代表都在譴責俄國入侵烏克蘭的決議案表決中棄權。（編輯：陳沛冰）1110304