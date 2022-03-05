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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭13/300

制裁侵略 微軟停止在俄產品和服務新銷售活動

2022/3/5 03:12（3/5 08:39 更新）
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微軟4日宣布，停止在俄羅斯所有產品和服務新的銷售活動。（圖取自Pixabay圖庫）
微軟4日宣布，停止在俄羅斯所有產品和服務新的銷售活動。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）科技巨擘微軟公司（Microsoft）今天宣布，停止微軟在俄羅斯所有產品和服務新的銷售活動。

法新社報導，俄羅斯侵略鄰國烏克蘭引發國際譴責，西方國家政府、運動組織和大型企業已相繼祭出懲罰性制裁。

這家軟體產品用於全球逾10億台裝置的美國企業表示，將在俄羅斯「暫停微軟所有產品和服務的新銷售活動」，且未提供進一步細節。

微軟總裁史密斯（Brad Smith）在部落格指出：「就像世界其他地方一樣，我們對於來自烏克蘭戰爭的影像和消息感到震驚、憤怒和悲傷，並譴責俄羅斯這次不正當、無端和非法侵略。」

為反應俄羅斯入侵烏克蘭，蘋果公司（Apple）已停止在俄羅斯的產品銷售；臉書（Facebook）和推特（Twitter）等美國社群媒體平台也採取行動阻止俄羅斯國營媒體傳播訊息。

此外，微軟也對烏克蘭有害的網絡攻擊採取行動。（譯者：徐睿承）1110305

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