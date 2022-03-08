COVID-19全球最新情報3/8

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（中央社台北8日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，日本東京新增確診5374例，較前一週少約4000例；香港新增2萬5150人染疫，近日呈下降趨勢。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間8日上午7時，官方通報的罹患COVID-19死亡人數突破600萬人，來到顯示進入第三年的疫情離結束尚遠，另外至少4億4730萬5940人確診。

入口網站「用數據看世界」（Our World In Data）負責人馬修（Edouard Mathieu）說，研究各國超額死亡數據時，會發現可能死於疫情的人數多達通報死亡人數的近4倍。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心7日公布，新增29例確診，包括2例本土病例，都與自助餐衍生旅遊團案有關，境外移入27例；無新增死亡病例。

國內COVID-19疫情好轉，7日起入境檢疫天數從14天縮短為10天，外界關注4月檢疫可否縮短為7天，疫情指揮中心指揮官陳時中說，若邊境鬆綁後，國內疫情仍可控就有可能。

● 中國

COVID-19疫情引起不同預測，對於部分專家樂觀認為疫情可在年內結束的看法，中國疾病預防控制中心主任高福認為下定論為時尚早，因為真實數據並未顯示病毒傳播感染已經減弱到比流感還低。

中國官方7日通報，新增327例確診病例，本土占了214例，其中以廣東的69例最多，吉林、山東也各有54例、46例。

截至6日24時，中國大陸現有確診3837例，累計治癒出院病例10萬2722例，累計死亡4636例，累計報告確診11萬1195例。

● 香港

香港7日新增2萬5150起確診病例，是最近幾週以來人數較少的一次。

相關衛生官員在記者會上指出，新增的確診病例中，32例為境外移入，其餘是本土病例。

香港連鎖快餐店麥當勞公布，由於受COVID-19疫情影響，38家分店將會暫停營業。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，香港快餐連鎖店麥營勞7日公布，公司38家分店將會暫停營業；圖為麥當勞一家分店。中央社記者張謙香港攝 111年3月7日

● 日本

日本東京都7日新增5374例確診，比上週一大減約4000多例；另外，新增死亡8例。

日本放送協會（NHK）報導，這是東京都自1月18日以來，再次降到單日新增不到6000例，且連續2天新增病例都不到1萬例。

日本因疫情在全國31個都道府縣實施「防止蔓延等重點措施」，7日起福岡、廣島等13縣如期解除，東京都、大阪府等18地則再延長至21日。

● 韓國

韓聯社報導，韓國中央防疫對策本部7日通報，截至當天0時，境內確診病例新增21萬716例，累計確診466萬6977例。

單日新增病例較前一天減少3萬291例，較3月4日的最高紀錄少5萬6133例，但仍達到1週前（2月28日）的1.5倍和2週前（2月21日）的2.2倍。預計，單日病例數量將在檢測量恢復工作日水準後重新回升。甚至有研究機構預測，到本月中旬，單日新增病例或達35萬例。

當天新增139例死亡病例，累計死亡9096例，平均致死率0.19%。

※ 歐洲

● 英國

英國女王伊麗莎白二世7日在溫莎城堡與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）會面，這是她上月確診COVID-19後，首次進行面對面的官方行程。

王室官員上月20日宣布，95歲的女王驗出COVID- 19陽性反應，症狀「輕微」，她在病中繼續履行「比較輕鬆的職責」，但曾取消多個活動，目前行程表已經大致恢復正常。

※ 美洲

● 波多黎各

波多黎各7日宣布即將結束室內佩戴口罩的防疫規定，10日起生效。

除此之外，10日起，國內線班機的旅客將不用再出示疫苗接種或篩檢陰性的證明。

美聯社報導，人口320萬的波多黎各據報有著4%的陽性率，遠低於年底假期期間的近40%。

當地第一劑疫苗覆蓋率達95%，第二劑達86%，加強針覆蓋率也超過50%。波多黎各迄今有超過26.7萬人確診，逾4000人病故。

● 巴西

鑒於COVID-19疫情減緩，巴西里約熱內盧州首府－里約熱內盧市政府7日宣布結束在封閉場所強制戴口罩的規定，成為巴西第一個完全免除使用COVID-19個人防護設備的首府。（編輯：林沂鋒/核稿：林治平、蔡佳敏）1110308