巴西衛生部：2病例感染變異株Deltacron

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（中央社記者唐雅陵聖保羅15日專電）巴西衛生部長奎洛加（Marcelo Queiroga）今天證實發現2例變異株Deltacron引起的COVID-19病例，一例在巴拉州（Pará），另一例在阿瑪帕州（Amapá）。

初步研究指出，Deltacron是Delta和Omicron相結合的變種，在學術研究出版刊物中使用的名稱是AY.4/BA.1。今年1月最先在法國發現；之後在比利時、德國、丹麥、荷蘭和美國觀察到與Deltacron相關的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例；現在則在巴西發現。

目前有47個Deltacron病例的病毒基因序列上傳至「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID）平台，其中36個來自法國。

雖然還沒有確鑿的研究結論，但從1月到3月，這個數字沒有呈指數成長的事實，可以說明新變異株的傳播力沒有高於Omicron。

巴西克魯茲基金會（Fiocruz）基因網病毒學家納維卡（Felipe Naveca）指出，變異重組並不罕見或出乎意料，之前可能已經發生過好幾次，只是剛開始冠狀病毒變種彼此之間沒有太大差異，較難被發現。

納維卡表示，病毒在不斷進化，新版本出現不一定是壞事，現在需要評估和了解它可能對COVID-19大流行產生的影響。

巴西和國際公共衛生當局呼籲對新變異株的出現保持冷靜。奎洛加在宣布巴西發現2例病例時即強調，這是巴西基因組監測能力加強的結果，民眾只需提高警覺，但勿須驚慌。

納維卡指出，在科學方面，巴西需要加強基因組監測並對檢體進行更多測序，以了解新變異株是否有任何影響。而從個人的角度來看，根據建議劑量完成疫苗接種非常重要。

其他如清潔雙手和使用優質口罩等預防性防護措施，民眾仍然要繼續，以降低感染任何冠狀病毒變異株的風險。（編輯：馮昭）1110316