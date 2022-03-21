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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭

俄稱與烏和談缺乏重大突破 以色列形容還有漫漫長路

2022/3/21 19:37
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（中央社莫斯科/耶路撒冷21日綜合外電報導）克里姆林宮今天說，莫斯科和基輔之間的和平談判尚未取得任何重大突破，並呼籲能夠對烏克蘭施加影響的國家利用自己的影響力，使基輔在談判中更具建設性。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在遠距會議向媒體表示，會談仍需取得重大進展，才能為俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）可能的會談打下基礎。

一直試圖調解要讓烏俄衝突落幕的以色列總理班奈特（Naftali Bennett）今天表示，儘管烏俄會談取得一些進展，雙方仍存在很大差距。

根據他的辦公室提供的文本，班奈特在一次演講中說：「還有很長的路要走，因為…有幾個問題存在爭議，其中一些是根本性的。」

克里姆林宮今天表示，如果對俄羅斯實施石油禁運，歐洲將受到重創，並破壞歐洲大陸的能源平衡，但不會影響到美國。

一些歐盟外長正在推動石油禁運，作為進一步制裁俄羅斯的一部分，懲罰俄羅斯入侵烏克蘭。

培斯科夫告訴媒體，任何石油禁運的問題都是非常複雜的議題。（譯者：林沂鋒/核稿：陳正健）1110321

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