COVID-19全球最新情報 3/24

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（中央社台北24日電）美國目前COVID-19病例約1/3感染Omicron亞變種BA.2，而在1月感染人數創新高後，整體確診病例續降。另韓國累計確診人數破1000萬例，若不計重複確診，相當於每5名韓國人中就有1人確診。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間24日上午7時，全球至少610萬3128人染疫病逝，至少4億7500萬4574人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心23日宣布，國內新增2例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，1例與北市護理師群聚相關，另1例為新北陪病採檢確診，感染源待查；另新增95例境外移入病例、無死亡。

● 中國

中國官方23日通報，新增2591例本土COVID-19確診，其中吉林省占2320例；另有2346例本土無症狀感染。

另據中國國家衛生健康委員會官網上午公布，22日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2667例，其中本土2591例，以吉林省的2320例最多，主要集中在該省長春市（1979例）、吉林市（331例）；另有境外移入病例76例。

中國上海市歷經謠言充斥的一夜後，官方深夜澄清沒有要「封城」。據通報，上海22日新增本土COVID-19陽性病例981例，持續創新高，目前仍有部分區域持續封閉。

根據上海官方微信公眾號「上海發布」，上海22日新增確診病例4例和無症狀感染者977例。

從公布的病例資料來看，閔行區、徐匯區、浦東新區的部分區域皆為這幾日病例重點所在，相關居民社區有些已經歷經5天甚至7天的封閉與核酸篩檢。

● 香港

香港23日新增1萬2240例確診病例，再有205人染疫死亡。官方指出，香港迄今已有9成的安老院舍發生疫情，期望安老院長者的疫苗接種率在4月底提高至9成。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮下午在記者會通報，23日新增的1萬2240例確診，只有4例是境外移入，其餘均為本土病例，包括4250例核酸確診，以及市民自行快篩的7990例。

他指出，這已是本地新增確診數連續第5天低於2萬例。第五波疫情迄今累計107萬5500多人染疫。

● 韓國

截至23日凌晨零時，韓國境內新增49萬881例COVID-19確診案例，較前一天大增13萬例，刷新次高紀錄，累計確診人數突破1000萬例，若不考量重複確診因素，相當於每5名韓國人中就有一人確診。

據韓國中央防疫對策本部統計，疫情爆發至今，韓國累計確診人數已達1042萬7247例，約為韓國人口的20%。依其他國家經驗，累計確診數達到整體人口數2成時，疫情擴散情況可望開始減緩，但韓國防疫當局及相關專家還不敢太早下定論。

● 新加坡

新加坡Omicron疫情已過高峰期並逐步趨緩，專家認為星政府可逐步放寬社交措施，包括餐廳內用人數限制由目前最多5人放寬至10人一桌，以及放寬大型運動活動的人數限制等。

新加坡總理李顯龍23日透過臉書發文表示，隨著Omicron疫情趨緩，星國疫情也跟著改善，「新加坡民眾正逐漸學著與病毒共存」。

※ 大洋洲

● 紐西蘭

紐西蘭政府23日宣布，隨著目前COVID-19疫情接近高峰，將自4月4日起，取消包括教師和警察等多種行業的疫苗強制接種規定。

路透社報導，紐西蘭的防疫政策獲得海外稱譽，染疫住院和死亡人數都維持在相當低的水平。但民眾對於紐西蘭持續實施防疫限制的積怨，在本月稍早於威靈頓國會外的示威活動中達到最高點。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）23日在記者會上表示，自4月4日起，只有長照產業與醫療業等會接觸到脆弱族群的人員與邊境工作人員，才需要強制接種疫苗。

※ 美洲

● 美國

美國政府22日公布數據顯示，美國目前約1/3的COVID-19病例是感染Omicron亞變種BA.2；數據也指出，自1月感染人數創新高後，整體確診病例持續下降。

儘管在其他國家也看到傳染性極強的Omicron亞變種病例數增加，但美國衛生專家表示，美國似乎不太可能出現新一波大規模感染潮。

美國生物技術公司莫德納（Moderna）23日表示，繼供6個月大至6歲嬰幼兒施打的2劑COVID疫苗的臨床試驗顯示安全且能產生強大免疫反應後，它正尋求監管單位批准使用。（編輯：劉淑琴/核稿：林治平、張曉雯）1110324