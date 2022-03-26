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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭2/300

拜登會見烏克蘭2部長 提出進一步安全承諾

2022/3/26 22:24（3/26 23:31 更新）
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美國總統拜登（右3）26日在波蘭華沙會見烏克蘭外交部長庫列巴（左3）及國防部長列茲尼科夫（左2）。（圖取自facebook.com/POTUS）
美國總統拜登（右3）26日在波蘭華沙會見烏克蘭外交部長庫列巴（左3）及國防部長列茲尼科夫（左2）。（圖取自facebook.com/POTUS）
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（中央社華沙26日綜合外電報導）美國總統拜登今天在波蘭華沙與烏克蘭外交部長庫列巴以及國防部長列茲尼科夫會面，庫列巴表示，美方對烏國提出了更多安全承諾，願發展兩國防務合作。

拜登與庫列巴（Dmytro Kuleba）和列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）的會晤，是俄軍入侵烏克蘭以來，美國總統首次與烏克蘭高層官員面對面接觸。

美國白宮事先透露，國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在華沙與庫列巴和列茲尼科夫會面時，拜登將「順道參與」。

會談地點是在華沙市中心的萬豪酒店（Marriott Hotel），對面是一座火車站，自衝突爆發以來，烏克蘭難民不斷搭車抵達這座車站。

法新社記者稱，拜登坐在一張白色長桌前，兩側分別是布林肯和奧斯汀，庫列巴和列茲尼科夫坐在對面，背景則是烏克蘭和美國國旗。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，美方表達了「對烏克蘭主權和領土完整的堅定承諾」。

庫列巴告訴記者，此次烏克蘭獲得美方關於發展防務合作的進一步安全承諾。

庫列巴在會後不久告訴烏克蘭國營電視台：「拜登總統說，烏克蘭正在發生的事將改變21世紀歷史，我們將共同努力，確保這項改變有利於我們，有利於烏克蘭，有利於民主世界。」（譯者：楊明暐/核稿：張佑之）1110326

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