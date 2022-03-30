COVID-19全球最新情報3/30

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新加坡29日起擴大鬆綁社交防疫措施，圖為當晚市區一家餐廳飲酒的民眾。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年3月29日

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（中央社台北30日電）在全球多國紛紛解封之際，中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情29日繼續延燒。與此同時，以色列總理班奈特、捷克總理費亞拉等領袖相繼傳出染疫。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間30日上午7時，全球至少613萬1779人染疫病逝，至少4億8434萬6524人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

國內29日增33例本土個案，遍布全台北中南東，基隆小吃衍生警察群聚增9人為大宗，累計48確診者，高雄化工廠及台東群聚皆有新個案，彰化也出現病例。

國內本土疫情多點爆發，不明感染源事件不斷增加，據指揮中心統計，截至目前已有17條待釐清傳染鏈，其中8條是3人以上的多人群聚，指揮官陳時中籲提高警覺。

全台目前有17條感染源不明COVID-19傳播鏈。（中央社製圖）

● 中國

中國28日新增1228例本土病例；另有本土無症狀感染者5658例，其中上海4381例最多。上海從28日起進行新一輪分區封控、篩檢。兩類本土病例合計達6886例。

● 香港

香港官方29日通報新增7596例確診個案；再添151人染疫死亡。第5波疫情迄今累計7358人離世。

● 新加坡

新加坡疫情趨穩，29日起擴大放寬防疫措施，包括戶外不強制戴口罩、社交聚會人數放寬至最多10人。有民眾表示，鬆綁防疫措施讓大家心情較輕鬆，但在戶外人多的地方，仍會繼續戴口罩。

新加坡疫情趨穩，29日起擴大放寬防疫措施，包括戶外不強制戴口罩。圖為在魚尾獅公園拍照的民眾。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年3月29日

● 泰國

泰國政府力拚年中宣布COVID-19為地方性流行病，為了遏止疫情傳播，俗稱潑水節的泰國新年宋干節今年將邁入無水可潑的第三年，政府官員呼籲商家再耐心等待一年。

※ 中東

● 以色列

以色列總理班奈特（Naftali Bennett）辦公室29日表示，班奈特在檢測呈陽性反應後，延後了原定本週末訪問印度的行程。

※ 歐洲

● 英國

英國警方29日表示，將建議對英國首相強生（Boris Johnson）辦公室與住處於防疫期間違規集會初步開出20張定額罰單。

● 德國

德國衛生部長勞德巴赫（Karl Lauterbach）29日表示，由於缺少專門疫苗保護人們對抗Omicron變異株，他將呼籲歐盟支持對60歲以上老人施打第4劑COVID-19疫苗，即第2劑追加劑，以強化免疫力。

● 捷克

捷克總理費亞拉（Petr Fiala）29日在推特（Twitter）發文宣布他的篩檢結果呈陽性，接下來他將自主隔離7天。

※ 美洲

● 美國

紅寶石公主號郵輪近日結束巴拿馬行程返回舊金山港，儘管乘客與船組員都已接種疫苗，依舊有多人確診，引發關注。（編輯：陳正健/核稿：楊昭彥、劉文瑜）1110330