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俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭12/300

親俄分離分子宣稱 大幅擴張在烏東控制範圍

2022/3/31 22:06（4/1 08:28 更新）
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（中央社莫斯科31日綜合外電報導）烏克蘭東部親俄分離主義分子表示，他們已控制盧甘斯克州（Lugansk）幾乎全境以及頓內茨克州（Donetsk）一半以上土地。俄羅斯目前將這些地方當做首要軍事目標。

法新社無法獨立證實這些說法。

俄國在2月24日派軍入侵烏克蘭之前不久，已承認盧甘斯克及頓內茨克兩地獨立為人民共和國。

自行宣告獨立的盧甘斯克共和國外交部今天在通訊軟體Telegram表示：「截至2022年3月31日早上，盧甘斯克人民共和國已有90%以上領土獲得解放。」

頓內茨克分離運動領導人普希林（Denis Pushilin）昨天告訴俄國塔斯社（TASS），當地「約有55%到60%」的土地已在俄國控制之下。

俄國在烏克蘭展開所謂的「軍事行動」之前，分離主義分子就已經控制了這兩個地區分別約1/3區域。

俄軍包圍了頓內茨克州南部港市馬立波（Mariupol），留在城內的居民急需糧食、飲用水和藥物。

派遣數千部隊到馬立波參戰的車臣強人總統卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）在Telegram表示，俄方已控制這座具戰略重要性港市的「90%到95%」範圍。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110331

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