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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭8/300

波蘭盼美軍增加駐歐人數 對國內部署核武態度開放

2022/4/3 19:54（4/3 21:40 更新）
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波蘭呼執政黨「法律正義黨」（PiS）黨主席卡臣斯基表示，波蘭會樂見駐歐洲美軍人數增加50%。（圖取自維基共享資源，作者Kmu.gov.ua，CC BY 4.0）
波蘭呼執政黨「法律正義黨」（PiS）黨主席卡臣斯基表示，波蘭會樂見駐歐洲美軍人數增加50%。（圖取自維基共享資源，作者Kmu.gov.ua，CC BY 4.0）
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（中央社華沙3日綜合外電報導）波蘭呼籲各界加強對抗侵略烏克蘭的莫斯科當局，執政黨「法律正義黨」（PiS）黨主席卡臣斯基表示，波蘭會樂見駐歐洲美軍人數增加50%，也會對國內部署核武持「開放」態度。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令發起「特別軍事行動」以使烏克蘭非軍事化，實質上對鄰國發動侵略，引發北大西洋公約組織（NATO）東翼國家的安全疑慮。

為因應俄國行徑，北約已加強在東翼的武力部署，上月宣布在保加利亞、匈牙利、羅馬尼亞、斯洛伐克增加4個多國戰鬥群。

德國「週日世界報」（Welt am Sonntag）今天刊出卡臣斯基（Jaroslaw Kaczynski）的訪問，他表示：「如果美國人基於俄國行為日益挑釁，把駐歐人數從現行的10萬軍人提高至15萬人，波蘭會很高興。」

卡臣斯基說：「其中7萬5000名軍人應駐守在東翼，亦即與俄羅斯接壤國家；波羅的海國家與波蘭應有5萬駐軍。」

法律正義黨網站也公布了這次訪問。

卡臣斯基還提到，波蘭會持「開放」態度看待在境內部署核武事宜，不過此事目前還不在考量範圍內。

路透社指出，俄軍入侵烏克蘭之前，約有8萬美軍駐在歐洲。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1110403

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