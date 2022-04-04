日本疫情延燒 首相岸田：部分地區反彈升溫

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（中央社東京4日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天出席自民黨一場會議時說，目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增確診病例已停止繼續減少，部分地區甚至出現反彈的情況，呼籲民眾警戒。

日媒日前報導，日本全境47個都道府縣中，有多達44個都道府縣最近一週新增染疫數高於前週，對恐有在第6波COVID-19疫情尚未完全收歛下就進入「第7波」疫情之虞，讓專家升高警戒。

日本富士新聞網報導，岸田今天說，部分地區因為外出人潮增加，新增確診病例數有所增加。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增4384例確診病例，雖較上週一減少160例，但到今天為止的7天平均單日新增7607.4例，仍是前一週平均的115.9%，連續7天高於100%。

從染疫年齡層來看，20多歲患者占比20.9%居冠；至於65歲以上高齡者占比約4.5%。東京都今天重症患者較3日減少2人，總數29人。

大阪府今天新增1241例確診病例，較上週一增加約100例，至今累計病例數80萬7144例，包括4722例死亡病例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增508例確診病例，較上週一增加146例，連續13天高於上週同日，至今累計病例數12萬6214例。

沖繩縣專用病床使用率今天已超過30%來到31.2%；重症病床使用率跟3日一樣同為8.3%。

沖繩縣最近一週每10萬人口新增464.68人染疫，連續10天居日本各地之冠；東京都以385.83人次之、埼玉縣以339.84人排名第3。

駐沖繩美軍基地相關人士今天新增22例確診病例，至今累計病例數1萬1652例。

另外，日本政府今天公布最新疫苗接種狀況，共有5381萬2255人完成3劑疫苗接種，占總人口比率約42.5%。至於完成2劑疫苗接種的人數為1億73萬9899人，占總人口比率約79.5%。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110404