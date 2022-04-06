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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭2/300

西方制裁俄國 蒲亭：監控糧食出口到敵對國家

2022/4/6 13:01
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（中央社莫斯科5日綜合外電報導）俄羅斯總統普亭今天表示，在西方國家因俄國對烏克蘭採取「特殊軍事行動」而實施制裁之際，莫斯科將仔細「監控」對「敵意」國家的糧食出口。

蒲亭（Vladimir Putin）在一場農業會議上說：「在全球糧食短缺的情況下，我們今年對國外糧食供應方面將更加謹慎，對於那些明顯對我們有敵意的國家，也將仔細監控出口的各類商品。」

蒲亭還表示，俄羅斯糧食生產「完全」能夠滿足內需，並要求官員擴大尋找進口的替代方案。

他說：「我們必須定下明確的進口替代方案，並在不久的將來努力不懈地追求這些目標。」

他還說，俄羅斯人應該要能取得「高品質且負擔得起的食品，包括漁產品」，而「讓負面的外部影響減至最小程度」至關重要。

「這將是今年的重要任務。」

在俄國對烏克蘭發起「特殊軍事行動」後，發展中國家和仰賴糧食進口的國家都受到嚴重影響。烏克蘭及俄羅斯小麥出口占比占全球超過1/4。

蒲亭2月24日對親西方的烏克蘭派兵後，由COVID-19（2019冠狀病毒疾病）引起的供應鏈問題迅速惡化，導致糧食價格進一步上漲。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110406

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