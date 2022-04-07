COVID-19大流行提高巴西離婚率

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐雅陵聖保羅6日專電）2021年巴西離婚率達9%，創2015年以來新高，另有8萬多對伴侶辦理分居。專家稱，離婚增加主要是受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行的社會行為影響，加快形成「怨偶」。

巴西申辦離婚的法令採取階段式，必需先辦理分居，不能立刻辦理離婚。根據自然人註冊處協會（Arpen）的數據，2021年巴西有8萬573對伴侶在公證行辦理正式分居，與2020年和2015年相比，分別增加3.95%與16.8%。

自2017年以來，不想繼續正式在一起的夫妻比例與年俱增，2021年平均每100對新人結婚，就有9對以離婚告終。

巴西公證行協會（CNB）會長巴羅士（Giselle de Barros）認為，離婚增加主要是受到COVID-19大流行的社會行為影響，例如疫情造就了許多「臨時夫妻」，社交隔離強迫他們直接和持續共同生活，加快形成「怨偶」。

此外，民眾對法外管道提供的法律保障需求不斷成長，網上辦理離婚的可能性增加，通過視訊會議離婚提高許多怨偶尋找一種切實可行，即不必再次見到對方的方法離婚。

另一方面，巴西人婚姻登記也有所增長，但尚未從COVID-19大流行第1年的下降中恢復過來。2020年註冊結婚件數下降25.62%；2021年增長23.01%，達89萬152件，但仍比2019年登記的97萬2915件為少。

2021年巴西北部巴拉州（Pará）的離婚率最高，巴拉州公證行平均辦理每100件婚姻註冊，就有另外36對伴侶決定中止婚姻關係，申請離婚。

東北部阿拉戈斯州（Alagoas）的離婚率最低，每辦理100件婚姻註冊，只有2件離婚。

巴西公證行協會巴拉分會（CNB/PA）會長羅查（Larissa Rocha）指出，巴拉州離婚率高與「疫情期間的愛情」直接相關，許多在2020年初結婚的伴侶都在隔年後悔結合；隨著疫情減緩，許多已經分居的夫妻也尋求公證行辦理正式離婚。

羅查表示，除此之外，巴拉州有許多外來工作人口，他們經常與當地人結婚，但最終還是離婚返鄉。（編輯：韋樞）1110407