俄指控烏克蘭空襲俄南村莊 6住宅大樓受損7人受傷

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（中央社莫斯科14日綜合外電報導）俄羅斯官員今天指控烏克蘭軍隊出動軍用直升機攻擊平民，轟炸位於俄國西南部布揚斯克州距離兩國邊界約10公里的城鎮克里莫伏，造成6棟住宅大樓受損，有7人受傷。

法新社報導，布揚斯克州（Bryansk）州長波戈馬茲（Alexander Bogomaz）在社群媒體Telegram發文表示：「烏克蘭軍隊今天對克里莫伏（Klimovo）開火砲擊，造成2棟住宅大樓受損，一些居民受傷。」

路透社報導，俄羅斯調查委員會（Investigative Committee）隨後發布聲明指出：「烏克蘭軍事人員利用2架裝載重型攻擊性武器的戰鬥直升機，非法闖入俄羅斯聯邦的領空。」

「這些直升機採低空飛行，對克里莫伏的住宅大樓進行至少6次空襲。」聲明說有6棟建物受損，7人受傷。

俄羅斯衛生部長幕僚庫茲涅佐夫（Alexei Kuznetsov）告訴俄羅斯新聞社（RIA Novosti）：「布揚斯克州的事件造成7人受傷，他們都已送醫治療。」他還說，其中2人傷勢嚴重須動手術。

此外，俄羅斯南部貝爾哥羅德州（Belgorod）的州長表示，當地一座村莊今天也遭到烏克蘭攻擊，但無人受傷。

烏克蘭國防部先前對於俄國邊境傳出的幾場攻擊事件皆拒絕置評，包括本月稍早貝爾哥羅德州首府貝爾哥羅德市的一座燃料倉庫遇襲。它也尚未回應關於今天事件的置評要求。（譯者：張正芊）1110414