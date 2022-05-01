更多編輯台推薦新聞：
圖輯／台鐵五一停駛旅客見證臨時列車、類火車 台東站剩站長值班
生活

圖輯／台鐵五一停駛旅客見證臨時列車、類火車 台東站剩站長值班

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級
產經

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級

快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買
生活

快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買

防疫整理包》本土確診1萬6936例 快篩實名制週末配送不停賣

防疫整理包》本土確診1萬6936例 快篩實名制週末配送不停賣

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭2/286

與俄和談觸及解除國際制裁？烏克蘭代表否認

2022/5/1 22:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔30日綜合外電報導）俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，俄國與烏克蘭的和平談判，討論到解除國際對俄制裁，但烏克蘭高階協商人員波多利雅科（Mykhailo Podolyak）否認有這回事。

俄國外交部網站今天刊出拉夫羅夫對新華社的說法，他表示：「事實上，俄國與烏克蘭的代表目前每天藉視訊會議來討論可能的條約草案。」

拉夫羅夫表示：「談判議程…包括去納粹化議題、承認地緣政治新現實、解除制裁、俄語地位等。」但他未多做說明。

波多利雅科駁斥上述說法，表示拉夫羅夫一場協商都沒參加，而且針對「非納粹化」或使用俄語等議題，烏克蘭不用聽攻擊和占領烏國市鎮的人來說教。

根據烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）辦公室，波多利雅科表示，俄烏協商的架構內「完全沒討論國際對俄羅斯聯邦的制裁議題」。

「該對制裁作何決策以及相關時程，是由我們的所有夥伴連同烏克蘭來決定。」

俄國2月24日開始入侵烏克蘭後，澤倫斯基便堅持認為，西方對俄制裁必須強化且不容協商。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110501

延伸閱讀
美擬出售俄羅斯權貴資產援助烏克蘭 俄揚言報復俄宣稱擊中歐美援烏軍備 毀敖德薩軍用機場跑道無視蒲亭威脅用核武 美國增援烏克蘭
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀