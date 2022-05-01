與俄和談觸及解除國際制裁？烏克蘭代表否認

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（中央社基輔30日綜合外電報導）俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，俄國與烏克蘭的和平談判，討論到解除國際對俄制裁，但烏克蘭高階協商人員波多利雅科（Mykhailo Podolyak）否認有這回事。

俄國外交部網站今天刊出拉夫羅夫對新華社的說法，他表示：「事實上，俄國與烏克蘭的代表目前每天藉視訊會議來討論可能的條約草案。」

拉夫羅夫表示：「談判議程…包括去納粹化議題、承認地緣政治新現實、解除制裁、俄語地位等。」但他未多做說明。

波多利雅科駁斥上述說法，表示拉夫羅夫一場協商都沒參加，而且針對「非納粹化」或使用俄語等議題，烏克蘭不用聽攻擊和占領烏國市鎮的人來說教。

根據烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）辦公室，波多利雅科表示，俄烏協商的架構內「完全沒討論國際對俄羅斯聯邦的制裁議題」。

「該對制裁作何決策以及相關時程，是由我們的所有夥伴連同烏克蘭來決定。」

俄國2月24日開始入侵烏克蘭後，澤倫斯基便堅持認為，西方對俄制裁必須強化且不容協商。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110501