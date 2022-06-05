澳洲總理：訪問印尼展現雙邊關係重要性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨5日綜合外電報導）澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，他當選僅兩週就訪問印尼，展現澳洲新政府致力更專注東南亞之際，對澳洲與印尼關係的重視程度。

艾班尼斯預定今天啟程前往印尼，預計將訪問首都雅加達，在雅加達與印尼總統佐科威（Joko Widodo）會談。艾班尼斯也將造訪南蘇拉威西省（South Sulawesi）的錫江（Makassar）。

澳洲代表團還將包括外交部長黃英賢（Penny Wong）等人。

艾班尼斯在伯斯告訴記者：「這場由非常高級別的代表團進行的訪問行程，對印尼朋友彰顯我們對這段關係的重視。」

艾班尼斯領導的勞工黨（Labor Party）在5月21日勝選，終結近10年的保守派統治。勞工黨政府將更致力與東南亞的關係和氣候變遷議題，這是對其太平洋鄰國非常重要的議題。

印尼行將是艾班尼斯就任後的第二次出國訪問。他在5月底曾前往日本，參加四方安全對話(Quad)高峰會。

這趟印尼行是艾班尼斯成為總理後第2次海外之旅，他5月底曾出席在東京舉行的「四方安全對話」（Quad）。

他說：「我的政府決心在整個印太地區建立更好的關係，這就是為什麼你們這麼快就看到我們讓外長黃英賢在太平洋地區進行了2次訪問。」

黃英賢和中國外長王毅最近較勁般地頻頻訪問太平洋島國。由於中國和澳洲都尋求在太平洋地區提高影響力，中國並設法與太平洋島國達成安全協定，澳中關係持續緊張。

出生在馬來西亞的黃英賢是澳洲史上首位在海外出生的外長，她曾在與印尼等東南亞鄰國關係較密切的勞工黨政府任職。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1110605