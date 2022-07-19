俄飛彈襲烏東釀1死 烏軍用海馬士擊中俄占區橋樑

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（中央社基輔19日綜合外電報導）烏克蘭東部頓內茨克州的克拉莫托斯克市區今天遭一枚俄羅斯飛彈攻擊，州長說至少1人身亡。另外，被俄國占領的烏南赫松州有一座重要橋梁，被烏軍以美援的「海馬士」火箭擊中。

路透社報導，頓內茨克州州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）在傳訊應用程式Telegram寫道，俄軍擊中克拉莫托斯克（Kramatorsk）市中心，引發巨大爆炸聲響，並使一棟住宅建築起火，已知至少1名平民死亡。

2月24日起入侵烏克蘭的俄羅斯未立即評論克拉莫托斯克市的情況，但過去俄國矢口否認蓄意攻擊平民。

俄羅斯在開戰初期未能拿下首都基輔（Kyiv）後，轉而運用大肆轟炸來鞏固和擴張對烏克蘭南部和東部的控制。烏國官員曾說，預期戰前人口逾15萬的克拉莫托斯克市將成為俄軍在烏東攻勢的重點之一。

另一方面，一名俄國扶植的在地官員今天表示，烏克蘭武裝部隊運用美國提供的「高機動性多管火箭系統」（HIMARS，簡稱海馬士），擊中南部赫松州（Kherson）的安東尼夫斯基橋（Antonivskyi Bridge ），導致路面受損但無人受傷。

柏油路上出現4個大洞，這名官員說當局會修復這座橋梁。

安東尼夫斯基橋長1公里多，是連結河西俄占區的唯二過河路徑之一。西側區域包括赫松州的同名主要城市赫松，戰前人口有28萬。

俄國在入侵烏克蘭初期即占領赫松與周邊區域，未遭遇太大抵抗，但烏克蘭官員近幾週揚言，計劃在西方援助的武器支援下收復失土。

軍事分析家表示，最近抵達的海馬士準確度比其他火炮更高、射程更遠，可能讓基輔在計劃反攻烏南時扭轉局勢。（譯者：楊昭彥/核稿：陳正健）1110719