俄軍占札波羅熱核電廠 官員：災難風險與日俱增

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（中央社札波羅熱14日綜合外電報導）俄羅斯軍隊2月底侵略烏克蘭後，很快就占領烏國南部的札波羅熱核電廠。核電廠設施所在城市安赫德的市長奧羅夫今天說，札波羅熱核電廠發生災難的風險「每天都在增加」。

俄羅斯2月24日對烏克蘭發起特別軍事行動後，3月4日俄軍就占領了歐洲最大核電廠「札波羅熱核電廠」（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）。烏克蘭當局曾指控，俄軍在廠內部署數百名士兵並存放彈藥。

最近一週，札波羅熱核電廠的設施一再遭到砲擊，基輔和莫斯科當局互相指責對方造成情勢危險升級。

札波羅熱核電廠所在地、烏克蘭東南部城市安赫德（Enerhodar）市長奧羅夫（Dmytro Orlov）表示，「風險每天都在增加」，因為俄國軍隊正在「砲轟確保核電廠安全運作的基礎設施」。

奧羅夫在烏克蘭控制下的札波羅熱市（Zaporizhzhia）透過電話告訴法新社：「那裡正在發生的事情是徹底的核恐怖主義。它隨時可能以不可預測的方式走向結局。」（譯者：陳彥鈞）1110815