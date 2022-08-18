安倍遇刺案 統一教教友抗議日媒報導有偏見

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（中央社首爾18日綜合外電報導）數千名統一教教友今天在韓國首爾聚集，抗議日本媒體自前首相安倍晉三遇刺以來對他們教會的歧視性和不公平報導。

路透社報導，該教會發言人稱，在首爾市中心集會示威的教友人數約4000人，他們呼籲尊重宗教自由，並為安倍的逝世祈禱。路透社無法獨立查證人群規模。

參加者表示，日本媒體污衊統一教會，在警方仍在對槍擊事件進行調查時，將該教會與安倍遇害一事聯繫在一起，使教友受到社會歧視。

安倍槍擊案凶嫌山上徹也對統一教心懷怨恨，稱該教會令其母親破產，並指責安倍協助推展該教。

在首爾示威的教友們以韓語和日語高呼：「停止偏頗報導和宗教迫害！」他們還舉著標語牌，上面寫著「尊重宗教自由！」和「停止仇恨言論」。

被批評者稱為異端邪教的統一教強烈反共，與日本執政的自民黨長期維持聯繫，導致首相岸田文雄政府民望受損，促使他上週改組內閣，並表示該教會對自民黨沒有任何影響力。（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1110818