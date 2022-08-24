更多編輯台推薦新聞：
韋伯太空望遠鏡公布木星絢麗影像 朦朧光環、南北極光清晰可見
科技

韋伯太空望遠鏡公布木星絢麗影像 朦朧光環、南北極光清晰可見

以色列沙漠出土1200年前豪宅 地下結構獨特能避暑
國際

以色列沙漠出土1200年前豪宅 地下結構獨特能避暑

淡水河垃圾逆流而上 擱淺熱點新莊三重
生活

淡水河垃圾逆流而上 擱淺熱點新莊三重

彭政閔人氣滿點 紐約大都會台灣日售票創紀錄
運動

彭政閔人氣滿點 紐約大都會台灣日售票創紀錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

柬官員斥媒體報導 稱未發現台籍人口販運被害人

2022/8/24 23:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳家倫河內24日專電）許多台灣人落入柬埔寨打工陷阱，柬埔寨官員對此表示，目前偵破的案件中都沒發現台籍被害人，「他們沒有回台灣不代表在柬埔寨遭到販運，我們也不知道他們去了哪裡。」

柬埔寨人口販運醜聞鬧得沸沸揚揚，綜合柬埔寨媒體Fresh News、柬華日報等報導，柬埔寨內政部國務秘書兼國家反人口販運委員會副主席朱文英（Chou Bun Eng）23日出面否認「外界近來的不實報導」。

面對部分台灣媒體指出有逾5000名台灣人被拐賣至柬埔寨，朱文英宣稱，在過去的打擊人口販運行動中，沒有發生過此類案件。她說，那些來到柬埔寨但沒有回台的人不一定是人口販運的被害人，也不能確定是在柬埔寨遭到人口販運。

朱文英指出，目前所打擊的案件中尚未發現媒體所提到的台灣華人類似案件。「沒有看到他們回國，不代表就是在柬埔寨被販運的，我們也不知道他們去了哪裡」，希望這種報導不要繼續流傳。

朱文英說，今年前7個月，柬埔寨當局打擊了74起人口販運案，有60名中國、馬來西亞、越南和柬埔寨人因涉嫌參與人口販運而被告上法庭，柬國有關單位營救了11個國籍的600多名受害者，但沒有找到任何台灣人。

朱文英指出，2021年是柬埔寨打擊人口販運案件數量最多的一年。根據柬國內政部的統計報告，柬埔寨2021年共偵破359起人口販運案，逮捕538名涉案人員並解救1577名被害人。

台灣行政院發言人羅秉成日前表示，統計今年3月至7月，累積案件逾200案，加上近期訪查4679戶去柬埔寨但沒回國的20歲至45歲民眾家戶後，共掌握373人因柬埔寨詐騙受害，其中40人已返台，仍有333人等待營救。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

柬埔寨副總理、內政部長兼國家反人口販運委員會主席蘇慶（Sar Kheng）近日主持會議時表示，柬國從18日起展開大規模行動，對外交官以外的所有在柬外國人進行檢查，包括所居住的飯店、建築工地、公司等。

他說，檢查行動首先在施亞努港（Sihanoukville，西港）和干丹省（Kandal）進行，緊接著挺進其他省市，行動目的在於營救被害人，以及將涉嫌人口販運的主嫌繩之以法。（編輯：徐崇哲）1110824

朱文英
台灣人打工被騙 柬埔寨指近年已逮捕數百名涉案人
蘇慶
柬埔寨人口販運醜聞不斷 西港警方逮5中國嫌犯 越南人落柬埔寨打工陷阱 40被害者集體逃亡跳河游回家鄉[影]
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族